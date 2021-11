Smartphones günstiger zu Black Friday? Diese Tipps solltet ihr beachten Redaktion

Seit einigen Jahren wird der sogenannte Black Friday auch hierzulande gefeiert. Eigentlich handelt es sich damit um einen speziellen Tag in Amerika, zu dem viele unterschiedliche Produkte zu günstigeren Preisen angeboten werden. Somit kommen hier alle Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten. Doch auch hierzulande ist der „BF“ mittlerweile eine echte Intitution geworden. Kunden können profitieren, wenngleich man einige Tipps beachten sollte. Wir haben die besten Empfehlungen der Androidmag-Redaktion für euch zusammengefasst.

Was ist an Black Friday günstiger?

Unter anderem sind dabei auch viele Artikel aus der digitalen Welt günstiger erhältlich, wie zum Beispiel PC-Spiele, Viren-Programme oder auch andere Software. Doch auch die passende Hardware kannst Du an diesem Tag preiswerter bekommen. Dazu gehören unter anderem auch viele Smartphones. Doch wir vom Androidmag möchten euch keine 0815-Tipps oder Webseiten mit bloßen Angeboten mit auf den Weg geben. Wir möchten euch Geheim-Tipps und Empfehlungen mit auf den Weg geben, die ihr sonst nirgends bekommt!

Die besten Tipps für Black Friday-Shopping

Kunden können am Black Friday leider gleichzeitig viel sparen und aber auch Deal-Fallen aufsitzen. Wir haben die Tipps für euch, damit das nicht passiert!

Tipps und Tricks für den Black Friday 2021!

Kunden sollten in der Black-Friday-Woche jedenfalls hinsehen, ob die Shops den Black Friday einfach nur als Branding-Tag benutzen, oder „echte“ Deals anbieten. Lohnen tun sich zum Beispiel Produkte, die vorher schon günstiger waren und jetzt noch günstiger werden. Aus diesem Grund ist sicherlich auch der Black Friday 2021 super spannend, wie wir ihn etwa auch bei den Refurbished-Anbietern wir Backmarket.de finden. Generalüberholte Waren oder zum Beispiel auch neuwertige Produkte vom letzten oder vorletzten Jahr werden am Black Friday teilweise für unglaublich gutes Geld weggegeben. Dazu zählen dann zum Beispiel:

Das iPhone X, XR und XS

Die PlayStation 4

Das Samsung Galaxy S20

Das iPad 4. Generation

Verschieden 4K-Bildschirme unter 300 Euro (lohnen sich am meisten)

Die AirPods 2. Generation

Lohnt es sich, direkt am Black Friday ein Gerät zu kaufen?

Am Black Friday bekommt man gute Konditionen. Soweit so bekannt. Doch, ob es wirkliche Deals sind oder eher “Möchtegern-Deal” findet man ganz einfach auf Vergleichsportalen wie Idealo raus. Denn hier seht ihr den Preisverfall von Produkten. Wenn zum Beispiel ein Smartphone vor dem Black Friday schon 40% günstiger war und ihr seht es dann am Black Friday 42%, dann stimmt etwas nicht. In diesem Fall würden wir euch raten, den ganzen Shop zu hinterfragen, da er den Tag eher nur dazu benutzt, alte Ware an den Mann und an die Frau zu bringen.

Wir können aus Erfahrung sagen, dass der Black Friday meist in der Woche davor und danach genauso spannend ist. Es lohnt sich also nicht zwingend AM Black Friday zu kaufen, sondern eher im ganzen November. Oftmals findet man am Montag vor und nach Black Friday die besten Angebote, da hier die Brands mit den Aktionen aufwarten, die länger gelten. Am Freitag selber wird dann oftmals Altware ab verkauft, mit der Hoffnung, Abnehmer zu finden.

Das gilt natürlich NICHT für alle Shops und Brands. Wir möchten hier nur sensibilisieren für die Angebotsstruktur, die sich viele zunutze machen.

Black Friday bei den großen Marken

Am Beispiel Xiaomi sehen wir, dass die großen Marken den Black Friday eher nutzen, um die gleichen Geräte mit Paketen angeblich günstiger zu verkaufen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch Apple, die meist mit Gutscheinen oder gratis Beats dafür werben, ein iPhone zu kaufen, das am Ende dann aber doch gleich teuer ist. Hier sollte man die Augen und Ohren spitzen!

Was muss ich noch beachten, wenn ich ein Smartphone am Black Friday kaufen will?

Natürlich gilt es erst einmal, sich zu überlegen, ob man überhaupt ein neues Smartphone braucht. Oder kauft man es nur, weil es gerade im Angebot ist? Hier spannen wir den Bogen gerne zum Anfang mit den Refurbished-Anbietern. Diese lohnen sich sonst schon und sind am Black Friday dann oftmals noch spannender, da sie generalüberholte Geräte noch günstiger anbieten. So kann es vorkommen, dass man ein iPhone X oder Samsung Galaxy S10 für wirklich unglaublich gutes Geld bekommt. Das lohnt sich dann wirklich!

Ansonsten würden wir in jedem Fall Idealo und eBay für den Gebraucht-Markt abchecken, sodass ihr nicht von einem Deal-Portal überredet werdet, ein vermeintlich neues Gerät für wenig Geld zu kaufen.

Fazit

Im Grunde solltet ihr folgende Punkte beachten:

Black Friday macht Sinn, aber nicht zwingend nur am Tag selbst Der Shop muss echte BF-Deal anbieten und nicht Preise, die es vorher schon gab Am günstigsten sind oftmals Produkte, die neuwertig oder generalüberholt (refurbished) schon zwei oder drei Jahre alt sind. Neue Geräte sind in den wenigsten Fällen wirklich günstiger, sondern werden nur in vermeintlichen Bundles dann günstig gerechnet.