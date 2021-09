So findet man ein sicheres Online Casino Redaktion

Glücksspiel steht in Deutschland hoch in Kurs, schließlich kann man gerade in Online Casinos jederzeit ein paar spannende Minuten erleben, welche den Alltag etwas bunter gestalten. Der erste große Schritt ist dabei die Auswahl eines passendes Online Casinos.

Das ist nicht unbedingt einfach, denn es gibt Hunderte Casinos ohne Limit, welche mit spannenden Spielen und großzügigen Bonusaktionen locken. Bei der Auswahl sollte man allerdings auf einige Dinge besonders achten. Dann steht dem Spielspaß nichts mehr im Weg.

Unbedingt: Eine gültige Glücksspiellizenz

Jeder Echtgeld Glücksspielanbieter muss über eine gültige Lizenz verfügen, welche zudem in jedem Fall aus einem EU-Land stammen muss. Nur dann ist gewährleistet, dass der Anbieter regelmäßig überprüft und getestet wird.

Findet man daher auf der Casino Homepage keine Hinweise auf eine gültige Casino Lizenz, so sollte man um den Glücksspielanbieter einen großen Bogen machen. In diesem Fall kann niemand garantieren, dass die Spiele wirklich fair sind und Gewinne auch tatsächlich ausbezahlt werden. Es lohnt sich nicht hier ein unkalkulierbares Risiko einzugehen.

Eine gültige Online Casino Lizenz muss dabei von innerhalb der Europäischen Union stammen. Besonders beliebt sind hier Casino Lizenzen aus Malta, aber seit kurzem auch aus Deutschland. Beide Lizenzen gelten als besonders sicher und vertrauenswürdig, wobei es in den Details aber auch große Unterschiede geben kann.

Möchte man etwa um größere Beträge spielen, so muss man nach einem Online Casino ohne 1 Euro Limit Ausschau halten. Hierbei handelt es sich immer um Casinos ohne deutsche Lizenz.

Bequeme Bezahlmethoden

Je mehr Online Banking Optionen im Online Casino angeboten werden, desto besser. Möglich sind hier zum Beispiel Kreditkarten, Prepaidkarten und Debitkarten, aber auch e-Wallets und Instant Banking Anbieter.

In einem Online Casino ohne Einzahlungslimit kommt es dabei alleine auf die gewählte Einzahlungsmethode an, wieviel Geld man einzahlen kann. Für besonders große Summen eignen sich ganz besonders Kreditkarten aber auch Kryptowährungen, wie Bitcoin.

Wer dagegen ein Casino nur ausprobieren möchte, der sollte sich um ein Paysafecard Casino umsehen. Mit Paysafecard kann man selbst einstellige Euro-Beträge blitzschnell und kostenlos einzahlen und so schon um kleinste Einsätze spielen. Ideal für alle Anfänger, die nur einmal den kleinen Zeh in die Welt des Online Glücksspiels tauchen möchten.

Ein Blick auf das Spielangebot

Das Spielangebot kann sich von Casino zu Casino stark unterscheiden und hängt unter anderem von den Spieleherstellern ab, welche das Casino beliefern. Indirekt kann aber auch die bereits erwähnte Casino Lizenz eine gewichtige Rolle spielen, was alles möglich ist und was nicht.

So kann man in einem Casino mit deutscher Lizenz zum Beispiel keine Live Casino Spiele um echtes Geld spielen. Dafür locken viele deutsche Casinobetreiber mit Spielautomaten von deutschen Herstellern, wie Merkur Gaming oder Bailly Wulff. Diese kennt man vielleicht bereits aus der örtlichen Spielhalle.

Egal ob man nun deutsche Glücksspielanbieter bevorzugt oder ein Casino ohne Limit, in jedem Fall sollte man sich das Spielangebot noch vor der Anmeldung ansehen. Hier kommt es natürlich vor allem auf den Geschmack des Spielers an.

Lukrative Bonusangebote

Online Casinos sind auch wegen der zahlreichen Bonusaktionen beliebt, bei denen man sich als Spieler immer wieder neue Freispiele, Bonusgelder und andere Vergünstigungen sichern kann.

Ein Willkommensbonus ist dabei nur der Anfang. Je nach Casino erhält man hier bei der Registrierung des Spielerkontos kostenlose Freispiele oder einen Bonus auf die erste Einzahlung. So macht der Start in das Glücksspielvergnügen gleich noch einmal so viel Freude.

Zudem kann man sich in praktisch jedem Casino ohne Limit neue Einzahlungsbonus Angebote sichern, welche die nächste Einzahlung mit einem zusätzlichen Bonus versüßen.

In jedem Fall kann es sich im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt machen, wenn man die verschiedenen Bonusangebote in den Online Casinos genau miteinander vergleicht. Hier kommt es dabei nicht nur auf die Höhe der Boni an, sondern auch auf die Bonusbedingungen. Diese legen zum Beispiel fest, wie lang man Zeit hat, um einen Bonus freizuspielen und welche Umsatzbedingungen man dafür erreichen muss.

Nur mit fairen Bonusbedingungen macht ein Casino Bonus wirklich Spaß.

Ein hilfreicher Support für alle Fälle

Nicht vergessen sollte man den Casino Support. Wenn etwas schief geht, so sollte es nicht Tage dauern, bis man eine Antwort erhält. Daher ist es bereits eine feine Sache, wenn man den Kundensupport direkt per Live Chat oder über eine Telefonhotline erreichen kann. Stehen dann auch noch deutschsprachige Mitarbeiter zur Verfügung, so sind die meisten Probleme bereits fast gelöst.

Deutsche Casinos vs. Casinos ohne Limit

Deutsche Online Casinos sind seit Juli 2021 aktiv und locken mit tollen Automatenspielen von bekannten Herstellern. Leider gibt es aber bei den übrigen Casino Spielen noch gröbere Mängel. Jackpot Spiele und Live Dealer Spiele sind prinzipiell verboten und werden daher in den deutschen Casinos nicht angeboten. Selbst bei den Tischspielen, wie Roulette oder Blackjack, kann es größere Lücken geben. Viele Spieler empfinden zudem das Einsatzlimit als zu niedrig.

Dem gegenüber stehen internationale Casinos ohne Limit. In einem Casino ohne Tischlimit sind Einsätze von mehr als 1 Euro jederzeit möglich. Auch die Spielauswahl ist in vieler Hinsicht abwechslungsreicher. Natürlich bedeuten mehr Spieler nicht automatisch, dass das Angebot auch wirklich Spaß macht. Hier kommt es auch auf die Qualität der Casino Spiele an (lesen Sie mehr dazu auf https://casinosohnedeutschelizenz.com/).

Generell gibt es bei den Casinos ohne deutsche Lizenz größere Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. Bei diesen Online Casinos ist es daher doppelt wichtig, dass man gut vergleicht und nicht das erstbeste Casino auswählt.

Fazit

Wer online um echtes Geld spielen möchte, der hat die Qual der Wahl. Tatsächlich ist das Angebot zurzeit so gut, wie noch nie zuvor. Als Spieler hat man die Wahl zwischen deutschen Casinos oder internationale Online Casinos ohne Einzahlungslimit. Beide Varianten haben dabei ihre Vor- und Nachteile, wie wir bereits beleuchtet haben.

In jedem Fall sollte man bei der Auswahl mehrere Glücksspielanbieter miteinander vergleichen, bevor man sich entscheidet. So stehen die Chancen besser, dass man ein Casino auswählt, dass wirklich genau dem eigenen Geschmack entspricht.