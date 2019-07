So sieht die Zukunft des GlÃ¼cksspiels auf mobilen GerÃ¤ten aus

Glücksspiel hat sich von den lokalen Casinos und Spielbanken längst zum überwiegenden Teil auf Online Plattformen verlagert. Die Vorteile überwiegen schon jetzt – doch was in Zukunft noch kommen wird, bringt derart viele zusätzliche Benefits, dass sich der Trend wohl noch verstärken wird. Hier sehen sie, wohin die Reise gehen wird. Hier sind die größten Änderungen, die beim mobilen Glücksspiel in der Zukunft auf uns zukommen werden.

Sicherheit

Schon jetzt gibt es eine ganze Reihe von seriösen Anbietern von Online Casinos, die viel Wert auf die Sicherheit legen. Kundendaten, Geldhinterlegungen, Schutz vor Betrug – all diese Dinge sind überaus wichtig für eine Online Casino, um seine Kunden dauerhaft auf der Plattform zu halten. In der Zukunft werden noch bessere Verschlüsselungs-Algorithmen zur Verfügung stehen, um unsere Userdaten noch besser geschützt auf den Casino-Plattformen verwahren zu können. Ein weiterer spannender Trend in dieser Hinsicht ist Blockchain: Diese überaus sichere Form einer dezentralisierten Datenbank wird schon bald auch die Glücksspiel-Welt erobern, und den Datendiebstahl oder Missbrauch nahezu völlig unmöglich machen.

Grafik

Gerade bei der grafischen Umsetzung von Online Glücksspielen hat sich dank HTML5 in den vergangenen Jahren besonders viel getan. Die Spiele werden immer realistischer und die Welten, in die man als Spieler eintauchen kann, immer beeindruckender, sodass man gerne noch mehr Zeit auf diesen Plattformen verbringt. Ein gutes Beispiel hierfür ist Casumo – teste dieses Online Casino.

Auch in den kommenden Jahren wird die Zeit auf der grafischen Weiterentwicklung nicht stillstehen. Smartphones werden immer leistungsfähiger und die Displays immer hochwertiger. Die grafische Umsetzung der Spiele wird sich damit anpassen, und schon in naher Zukunft super realistisches Gaming auf höchstem Niveau ermöglichen.

Trend vom Browser zu Apps

Zugegebener Weise war der Trend zurück zu webbrowserbasierten Glücksspielen zuletzt eine recht praktische Entwicklung. Denn so konnte man plattformübergreifend spielen, und musste sich nicht mit langen Downloads und entsprechend nervigen Updates abgeben. Doch die Vorteile, die Apps mit sich bringen, lassen sich wohl in den kommenden Jahren nicht ganz ausblenden. Denn Online Casinos können in Apps wesentlich besser Spiele implementieren, und diese zu einem umfassenderen Erlebnis für die Gamer gestalten. Man kann sich also schon jetzt darauf gefasst machen, dass in naher Zukunft bereits wieder vermehrt Features in den Casino-Apps auftauchen werden, die man im Browser so nicht geboten bekommt.

Bezahloptionen und Kryptowährungen

Einer der größten Hemmschuhe für uneingeschränktes Glücksspiel, sind derzeit die recht restriktiven Zahlungsmethoden, zumindest bei den meisten Plattformen. Je nachdem in welchem Land man sich gerade befindet, und wie sehr man dazu bereit ist, persönliche Daten anzugeben, hat man immer andere Zahlungsoptionen. Die App-Hersteller von Online Casinos haben hierfür endlich zwei gute Lösungen parat: So arbeitet man daran, dass man überhaupt keine direkten Überweisungen mehr an das Online Casino tätigen muss. Um seinen Account liquide zu machen, wird man dies schon bald direkt über die Handyrechnung erledigen können.

Alternativ dazu kommt derzeit ein Trend auf, das Glücksspiel mit Kryptowährungen durchführen zu können. Dies ermöglicht es Spielern, anonyme Überweisungen zu tätigen, und auch bei nicht geeigneten Zahlungsoptionen immer ein Möglichkeit zu haben, Geld einzuzahlen. Dieser Trend wird sich wohl in den kommenden Jahren verstärken, wenn die Zahl der Menschen zunimmt, die mit Kryptowährungen vertraut sind. Und auch eigene, native Kryptowährungen der Online Casinos sind denkbar. Mit der Dragon Chain gibt es beispielsweise eine Kryptowährung, die ausschließlich für das Glücksspiel gedacht ist.

Es wird offensichtlich, dass die Online Glücksspiele und ihre Entwicklung in den kommenden Jahren große Veränderungen für die Spieler bringen werden. Von verbesserten Zahlungsoptionen, besserer Grafik, und erhöhter Sicherheit ist in nahezu jeder Hinsicht viel zu erwarten. All diese Entwicklungen werden wohl zusätzlich dazu beitragen, dass Online Glücksspiele weiterhin an Popularität gewinnen werden. Insgesamt eine sehr spannende Entwicklung, die vor allem für Konsumenten tolle Verbesserungen bringen werden.