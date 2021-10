Struktur der Blockchain Redaktion

Zu Beginn müssen wir die Frage beantworten, was ein Block ist und wie er funktioniert. Der Miner sammelt verifizierte Transaktionen in einem Block, fügt dem Block einen Header (Identifier) ​​hinzu und die Signatur ist der Hash des Blocks. In verschiedenen Blockchains kann sich der Aufbau eines Blocks und seiner einzelnen Teile unterscheiden. In den Bitcoin-Blöcken ist beispielsweise noch Platz für diese zusätzlichen Daten, die Miner ändern können, um den gewünschten Hash zu erzielen. Das allgemeine Prinzip ist überall gleich: Header, Transaktionen, Signatur.

Wie viele Transaktionen in einen Block passen, hängt von der Blockchain ab, da die maximale Blockgröße fest kodiert ist. Bei Bitcoin, den man heute so gerne handelt und dank Immediate Profit App auch garantiertes Einkommen bekommt, beträgt die maximale Blockgröße beispielsweise 1 MB. Aus diesem Grund tauchen in der Bitcoin-Community regelmäßig Ideen auf, wie die Blockgröße erhöht werden kann. In der zweiten Jahreshälfte 2017 wurde die Idee, den im Block reservierten Platz für Serviceinformationen für Transaktionen aktiv zu nutzen, diskutiert, weil damit die Blockkapazität fast verdoppelt sein könnte.

Aus den geprüften Blöcken wird eine Kette gebildet, in der sich jeder neue Block auf den vorherigen bezieht. Wenn Sie einen der Blöcke löschen oder Transaktionen darin ersetzen, ändern sich die Hashes und ein solcher Block fällt aus der Kette. Wenn sich der neu hinzugefügte Block nicht auf den vorherigen bezieht, wird er automatisch von der Kette abgelehnt, was bedeutet, dass Transaktionen davon in der Registrierung ungeprüft bleiben und in nachfolgenden Blöcken von einem anderen Miner abgebaut werden.

Wallets signieren also Transaktionen und senden sie an das Register. Miner überprüfen diese Transaktionen und sammeln sie in Blöcken. In der Blockchain gibt es einen Konsens, dass ein Block ausgewählt wird, wenn mehrere Miner gleichzeitig Blöcke hinzufügen (dies passiert ständig, da es viele Miner gibt und jeder bemüht ist, die Blockbelohnung rechtzeitig zu erhalten). Aber gleichzeitig gibt es in der Blockchain ein solches Konzept – die Konkurrenz der Blockchains. Woher kommt Wettbewerb, wenn Konsens kontroverse Situationen so gut löst?

Es dreht sich alles um Geschwindigkeit. Es gibt Situationen, in denen ein Block mit Transaktionen zur Kette hinzugefügt wurde und danach ein schönerer Block mit derselben Nummer erschien. In diesem Fall wechselt die Blockchain unter Einhaltung der Konsensregeln zu diesem besseren Block. Die Belohnung, die dem Besitzer des unglücklichen Blocks gutgeschrieben wurde, verschwindet. Außerdem sind Situationen möglich, in denen nicht ein Block Pech hat, sondern eine Kette von mehreren Blöcken.

Stellen Sie sich vor: Irgendwo gibt es einen super Programmierer, der seinen eigenen superstarken Computer und Bitcoin-Transaktionen gebaut hat. Nehmen wir an, er konnte keine Nachrichten an das Internet senden. Und so berechnete sein Computer einen Block, kann diese Informationen jedoch nicht an andere Knoten in der Blockchain übertragen. Dann berechnete sein Computer den zweiten Block, gefolgt vom dritten, und dann erschien eine Verbindung und das Wallet lud Informationen über drei erstellte Blöcke gleichzeitig in die Blockchain hoch. Dann stellt sich heraus, dass diese Kette am Anfang des Hashs mehr Nullen hat, dann zerstört die Blockchain sofort die bereits aufgebaute Kette der letzten drei Blöcke und wechselt zu unserem.

Aus diesem Grund ist die Anzahl der Bestätigungen innerhalb der Blockchain so wichtig. Es wird angenommen, dass die moderne Computertechnologie es nicht ermöglicht, eine Kette von sechs Hashes zusammenzustellen. Daher gibt es eine Regel, dass eine Bitcoin-Überweisung vollständig abgeschlossen ist, wenn sie sechs Bestätigungen hat. Das bedeutet, dass bereits sechs Blöcke auf unsere Transaktion verweisen und die Kette aus sechs Blöcken nicht durch eine andere Version ersetzt werden kann. Natürlich bleibt aber die Möglichkeit, dass eines Tages ein superstarker Computer erfunden wird, der sofort sehr lange Ketten berechnen könnte, die viel länger als sechs Blöcke sind.