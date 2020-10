Online Casinos sind auf dem Vormarsch

Online Casinos erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und werden inzwischen sehr zahlreich im Internet angeboten. Auch wenn stationäre Casinos weiterhin sehr populär sind und wohl noch längst nicht ausgedient haben, sind Online Casinos dennoch auf dem Vormarsch. Besonders wächst die Sparte der Sportwetten und E-Sports, jedoch finden Sie immer mehr Anbieter von Casino Spielen, Slot-Spielautomaten und zahlreichen weiteren Spielen.

Das sind die Vorteile

Im Vergleich zu den klassischen Casinos bieten die digitalen Spielstätten wesentliche Vorteile: So profitieren Kunden beispielsweise im Online Casino in der Regel von höheren Auszahlungsquoten. Quoten in Höhe von 95 % sind keine Seltenheit. Klassische Anbieter, wie Spielhallen und Casinos zahlen hingegen zwischen 60 und 70 % aus. Während die Spielstätte vor Ort nur eine begrenzte Auswahl an Spielen zu bieten hat, sind es online mehrere hundert Spiele, mit denen sich Kunden ganz ohne lästige Wartezeiten die Zeit vertreiben können. Ebenso ist es fast immer möglich, die einzelnen Spiele vorab ohne Geldeinsatz auszuprobieren, um herauszufinden, welches Ihnen persönlich am besten gefällt. Außerdem sind Online Casinos an keinerlei Öffnungszeiten gebunden und sind rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche zugänglich.

Worauf Sie bei Online Casinos achten sollten

Bevor Sie sich in einem Online Casino anmelden, sollten Sie sich unbedingt über den jeweiligen Anbieter informieren. Selbstverständlich liegt es letztendlich in Ihrer Entscheidung, bei welchem der mittlerweile zahllosen Online Casinos Sie sich registrieren und spielen. Bei der Auswahl eines seriösen Online Casinos sollte auf ein paar wichtige Punkte geachtet werden. So sollten Sie beispielsweise prüfen, ob der Betreiber des virtuellen Casinos über eine gültige Glücksspiellizenz verfügt. Auch der Schutz der persönlichen Daten sowie sichere Zahlungsmethoden für die Ein- und Auszahlung sind wichtige Faktoren, die Sie vor der Registrierung prüfen sollten.

App oder Browser

Neben Online-Spielstätten, die den Download einer Casino-App erfordern, findet man immer häufiger Online Casinos ohne Download im Netz. Letztere bieten den Vorteil, dass kein Download einer Software notwendig ist. Dadurch wird der ohnehin stark begrenzte Speicherplatz auf mobilen Endgeräten geschont. Gespielt wird ausschließlich über den Webbrowser. Außerdem ist das Risiko, eine Schadsoftware herunterzuladen äußerst gering. Für all jene die viel unterwegs sind und sich mit Casino-Spielen die Zeit vertreiben möchten, sind die browserbasierten Online Casinos die bessere Variante.