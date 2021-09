Mit tink bis zu 60 Prozent auf Smart Home Produkte sparen! Sponsored Post

Smart Home zum Schnäppchenpreis: Der Online-Händler tink reduziert bis 4. Oktober 2021 die Preise vieler Smart-Home-Gadgets und -Bundles zu bis zu -60 Prozent. Intelligente Alltagshelfer machen den Einstieg in das Thema Smart Home besonders einfach, erweitern aber auch bestehende Systeme in Sachen Sicherheit, Heizungssteuerung und Entertainment.

Beam me up to Dolby Atmos

Klang-Fans aufgepasst: Mit der 2. Generation der kompakten Soundbar Beam bringt Sonos Hollywood-Klangerlebnisse direkt ins traute Heim. Das optische Upgrade besticht vor allem durch einen Polycarbonate-Grill anstelle der Stoffummantelung. Im Innenleben bietet die Beam (Gen 2) rund 40 Prozent mehr Rechenleistung und die virtuelle Wiedergabe von Dolby Atmos. Durch diese Soundtechnik werden User*innen akustisch in das Zentrum des Geschehens befördert – so können etwa Filmgeräusche wie donnernde Flugzeuggeräusche, Schritte oder knarrende Türen noch realitätsnaher wiedergegeben werden. Beam (Gen 2) ist weiterhin Apple Airplay 2, Alexa und Google Assistant kompatibel. Im Laufe des Jahres soll die neue Soundbar in ausgewählten Märkten auch Amazon Music Ultra High Definition Audio ermöglichen.

Das Sonos Beam (2. Generation) und gratis Google Nest Mini Bundle ist ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Schwarz und Weiß, zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 499 Euro (statt 558 Euro) auf tink.at / tink.de verfügbar.

Liebe auf den ersten Blick: Google Nest Doorbell (mit Akku) & Google Nest Hub 2

Klingeling, wer ist da? Was an einer Türklingel smart sein sollte, das wird mit der Google Nest Doorbell (mit Akku) schnell deutlich. Die neue Nest Doorbell verfügt über einen Akku und kann so auch ohne Verkabelung an einem beliebigen Platz integriert und betrieben werden – vorausgesetzt, dass das WLAN ausreichend stark ist. Die Doorbell besticht durch ihre Multifunktionalität: Per integriertem Mikro und Lautsprecher kann man sich auch über das Smartphone mit Personen unterhalten, sei es um dem Paketboten „Ich komme gleich“ zu sagen oder lästige Werbeleute abzuwimmeln. Das funktioniert im Übrigen auch von Unterwegs: Steht Besuch vor der Tür, kann man diesen wissen lassen, dass wir in Kürze Zuhause sind.

Das Google Nest Doorbell (mit Akku) und Google Nest Hub 2 Bundle ist mit dem Gutscheincode GoogleNest10 ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Weiß, zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 199 Euro (statt 299,98 Euro) auf tink.at / tink.de verfügbar.

Türlein öffne dich: Nuki Komplettset-Combo 2.0 + Fob + gratis Keypad

Smart Lock Systeme bieten zertifizierten Schutz, hohen Komfort und eine erhebliche Erleichterung im Alltag. Der Postmann kann das Paket im Vorzimmer abstellen und das Putzpersonal problemlos jede Woche hereinspazieren. Sollte es mal zu verlängerten Arbeitszeiten kommen, müssen die Gäste nicht länger vor verschlossenen Türen warten. Keine Umstände, keine Zusatzkosten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Eingangstür in Sekundenschnelle öffnen, mit oder auch ohne Smartphone, per Zahlencode oder auf Knopfdruck. Die Auto-Unlock-Funktion erkennt zudem, wenn man sich der Tür nähert und sperrt diese selbständig auf – einfach smart!

Das Nuki Komplettset-Combo 2.0 + Fob Bluetooth Türöffner + gratis Keypad (nachrüstbares Codeschloss) Bundle ist ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Schwarz zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 299 Euro (statt 387 Euro) auf tink.at / tink.de verfügbar.

Jetzt wird’s kuschelig: Mit dem smarten tado° Heizkörper-Thermostat + Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge

Langsam klopft der Herbst an die Tür und auch die tink Smart Week bedenkt die sinkenden Temperaturen mit sinkenden Preisen – und damit auch wieder jene Zeit im Jahr, in denen die Wohnung wieder aktiv geheizt wird, was sich aber natürlich auch in den Energiekosten vor der Heizkostenabrechnung widerspiegelt. Mit automatischen, intelligenten Heizkörperthermosten lassen sich diese Kosten aber (je nach Heizgewohnheit) um einen großen Teil reduzieren. Mit dem tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten + Bridge sind User*innen bestens für die kühlere Jahreszeit gewappnet und erhalten zudem volle Kontrolle über die Heizung, egal, ob von unterwegs oder von zuhause aus dem Sofa aus. Die Heizkörper lassen sich wie gewohnt manuell und zusätzlich auch von unterwegs über die dazugehörige App steuern. Die Geofencing-Technologie sorgt dafür, dass sich die Heizung nach dem aktuellen Standort richtet und nur dann heizt, wenn jemand wirklich zu Hause bist. Im Starter Kit sind fünf smarte Heizkörper-Thermostate und eine Bridge enthalten. tado° ist außerdem direkt kompatibel mit IFTTT, Google Home, Amazon Echo und Apple HomeKit.

Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten + Bridge Bundle ist ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Weiß zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 269 Euro (statt 439,98 Euro) auf tink.at / tink.de verfügbar.

Dieser Artikel entstand im Zuge einer Kooperation mit tink.