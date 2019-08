Vom Aufstieg und Fall der Fantasy-Casinos

Eine Zeitlang bestand in deutschen Online Casinos ein gewisser Trend zu Gamifikation. Dabei handelt es sich um einen Begriff, der in der deutschen Sprache nie wirklich Einzug erhalten hat. Gamifikation meint das Installieren von Spielzusammenhängen in Bereiche, die mit diesen Spielzusammenhängen eigentlich nichts zu tun haben. Teilweise wird das auch Gamifizierung oder Spielifizierung genannt.

Das Aufkommen einer neuartigen Spielidee

Casino Heroes ist so ein Fall. Die Webseite Casino Heroes ist eigentlich ein ganz normales Online Casino, in dem man Spielautomaten und auch Livetische mit echten Dealern spielen kann. Dabei kan man Geld gewinnen oder Geld verlieren. So weit, so gewöhnlich, doch dieses Casino wurde spielifiziert. Man spielt bei Casino Heroes nämlich mit einem Avatar und befindet sich auf einer Mission.

In einer an Fantasy-Spiele erinnernden Mission befindet man sich auf einer Insel namens Hero Island. Der bösartige Drache hat die Krone des Königs gestohlen und man selbst soll zum Helden mutieren, um die ganze Geschichte wieder geradezubiegen. Dazu muss man Missionen erfüllen und das tut man, indem man im Casino spielt.

2014 hat Hero Gaming dieses Konzept vorgestellt und feierte damit in Deutschland einen Achtungserfolg. Es schien, als wäre diese Kombination ein ausbaufähiges Genre mit Marktpotenzial. Dennoch waren ähnliche Beispiele über die Jahre selten. Das Highroller Casino konnte im Jahr 2018 noch gewisse Aufmerksamkeit erregen. Das mag allerdings auch am guten Angebot von Automatenspielen und dem attraktiven Bonus für neue Spieler gelegen haben.

Das Scheitern der Fantasy-Casinos

Im ersten Quartal 2019 schließlich wurde das Duelz Casino vorgestellt. Man kann sehen, dass die Planung und Umsetzung dieses Online Casinos einiges an Aufwand gekostet hat. Herausgekommen ist eine duchaus beeindruckende Fantasy-Welt mit guter Spielidee. Es wimmelt nur so vor Schatztruhen, Zauberern und goldenen Wäldern.

Das Duelz Casino kommt mit einer EU-Lizenz und wiklich gutem Willkommensbonus für neue Spieler. Dennoch steht unter dem Strich eine Enttäuschung. Die Rechnung ist nicht aufgegangen, das Interesse der Spieler am neuen Fantasy-Casino hält sich in eng gezogenen Grenzen. Haben die Macher die Zeichen der Zeit übersehen?

Das Segment hat in den letzten Jahren stagniert. Fans von Fantasy-Rollenspielen haben offenbar Besseres zu tun, als durch abgespeckte Versionen der mystischen Welten an Spielautomaten mit Echtgeld-Einsätzen herangeführt zu werden. Das lässt sich auch an dieser Einschätzung eines Fantasy-Experten herauslesen. Gleichzeitig hat sich herausgestellt, dass Casinospieler lieber weiterhin tun möchten, was sie schon immer getan haben: Sich mit dem Spielen im Casino befassen und nichts anderem. Die Einbettung der Casino-Slots in geheimnisvolle Online-Welten war eine kleine Spielerei. Nach anfänglichem freundlichem Interesse haben sich die Zocker gegen diese Idee entschieden.

In den letzten Jahren lässt sich nämlich der entgegengesetzte Trend erkennen. In den letzten 2 Jahren hat eine neue Generation von Online-Casinos Einzug in europäischen Laptops und Smartphones erhalten: Casinos ohne Registrierung oder auch Pay N Play Casinos bzw. No Account Casinos.

Der Trend geht zu schnörkellosen Online-Casinos

Auf News-Seiten zum Bereich Casino wie Casinokomplett kann man die Auswirkungen dieser neuen Casinos ganz eindeutig erkennen. Zwar haben Casinos ohne Registrierung ihre Wettbewerber noch nicht überholt. Die traditionellen Online-Casinos aber tragen dem Trend Rechnung, indem sie ihr Angebot stark vereinfachen. Gutes Angebot an Spielautomaten und Live-Tischen, schnelles Laden, einfache Navigation, schnelle Ein- und Auszahlungen ohne Gebühren, Bonus mit klaren Regeln und bloß kein unnötiger Firlefanz, das wollen die Spiele sehen.

Bezeichnend ist, dass sogar Hero Gaming den neuen Trend erkannt hat. Ihr Fantasy-Casino namens Casino Heroes gibt es weiterhin. Jedoch haben sie in den letzten Jahren bereits zwei neue Casinos auf den Markt gebracht, deren Namen auch Programm sind. Sie heißen Speedy Casino und Simple Casino. Die Zeiten der Gamifikation ist in Casinos schon wieder vorbei, bevor die Leute überhaupt wissen, was der Begriff bedeutet.