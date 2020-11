Warum Casino Betreiber eine Online GlÃ¼cksspiellizenz beantragen mÃ¼ssen

Da mehr Menschen online gehen und die Nutzung mobiler Geräte zunimmt, wird die Zahl derer, die nach Online-Casinos, Spielautomaten und Wetten suchen, exponentiell ansteigen. Es überrascht daher nicht, dass immer mehr Unternehmer ein Online-Casino oder eine Online-Plattform eröffnen wollen. Die wichtigste Sache, die in Betracht gezogen werden muss, bevor dies geschehen kann, ist die Lizenzierung.

Wie wir wissen, ist die Welt des iGaming aufgrund verschiedener Risiken stark reguliert. Dazu gehören Betrug und Geldwäsche, aber vielen Gerichtsbarkeiten gelingt es, ein gutes Gleichgewicht zwischen der Förderung der Branche und dem Schutz von sich selbst und den Spielern herzustellen.

Regierungen auf der ganzen Welt haben damit begonnen, die Gesetzgebung zur Regulierung der Branche zu aktualisieren, zu ändern und neue Gesetze einzuführen. Langfristig sind diese Veränderungen positiv zu bewerten, da bei einer erwarteten Wachstumsrate von 10% pro Jahr die gegenseitige Kontrolle gewährleistet sein muss.

Da das Online-Glücksspiel weltweit immer mehr zunimmt, sagt der Experte, dass der Betrieb in einer Gerichtsbarkeit, in der es keine regulatorischen Anforderungen gibt, die Aktivitäten und die Glaubwürdigkeit beeinflussen kann. Eine gültige Lizenz ist in der Regel erforderlich, um Zahlungen von Spielern online über Kreditkarte und andere Zahlungsmethoden zu akzeptieren und Lizenznehmer werden in einer größeren Anzahl von Ländern ohne Einschränkungen legal operieren können. Aber was ist, wenn ein Online Casino ohne Lizenz operiert?

Online Casinos ohne deutscher Lizenz

Lizenzfreie Casinos sind ein Paradies für Glücksspieler, die den erdrückend strengen Regeln der konzessionierten Glücksspieleinrichtungen entfliehen wollen. Sie kennen die Bedürfnisse der Kunden genau und wissen, was sie brauchen. Die Betreiber dieser Seiten haben das Angebot im Überfluss, vom fantastischen Bonus bis hin zu alternativen Casinospielen und verschiedenen Zahlungsmethoden. Aufgrund der hohen Kosten für die Erlangung einer lokalen Lizenz haben diese Casinos beschlossen, auf eigene Faust tätig zu sein.

Die Beträge, die ihnen von den Aufsichtsbehörden in Rechnung gestellt werden, betragen manchmal Hunderttausende, was nicht besonders ermutigend ist, besonders für ein kleines Spielunternehmen. Ausserdem wird von ihnen erwartet, dass sie hohe Qualitätsstandards aufrechterhalten, was Jahre dauern kann, um sie zu meistern. Aus den genannten Gründen lassen diese Seiten die Bestimmungen außer Kraft, um ihrem Hauptanliegen nachzukommen. Sie tun das, was sie am meisten lieben, nämlich den Spielern ein tadelloses Spielvergnügen auf ihren Mobiltelefonen und Desktops zu bieten.

Unterschiedliche Jurisdiktionen, unterschiedliche Regeln

Es gibt zwei Arten eines Regulierungsansatzes für Online-Glücksspiele: solche, die regulieren, und solche, die es nicht tun. Einige haben nationale Rahmenbedingungen geschaffen, die die Branche fördern und gleichzeitig sicherstellen, dass die Ethik eingehalten wird. Dazu gehören Curacao, Malta, Kahnawake, Jersey und Gibraltar.

Es gibt andere Länder, die den Sektor nicht regulieren. Das bedeutet, dass Unternehmen dort legal und ohne Lizenz tätig sein können. Diese Unternehmen werden jedoch nicht funktionsfähig sein, da Online-Zahlungsabwickler und Softwareanbieter in der Regel keine unlizenzierten, unregulierten und unbeaufsichtigten Online-Glücksspielanbieter bedienen, so dass es praktisch unmöglich ist, unter diesen Bedingungen zu operieren.

Aber warum braucht man überhaupt eine Lizenz?

In 99% der Fälle würde der Betrieb ohne Lizenz bedeuten, dass Sie illegal tätig sind. Dies lässt Sie offen für eine strafrechtliche Verfolgung und das Risiko, stillgelegt zu werden. Es liegt daher in Ihrem besten Interesse, legal zu operieren und sicherzustellen, dass Sie sich an die geltenden Gesetze halten. Wenn Sie sich entscheiden, in einer Rechtsordnung zu operieren, in der es keine regulatorischen Anforderungen gibt, kann dies Ihre Aktivitäten und Ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigen.

Es gibt 6 Hauptgründe, warum Ihr iGaming-Geschäft lizenziert werden sollte:

Eine Lizenz erlaubt es Ihnen, in einer größeren Anzahl von Ländern legal und ohne Einschränkungen zu operieren. Unternehmen, die in einigen Offshore-Jurisdiktionen lizenziert sind, können von niedrigen oder sogar Nullsteuern profitieren Der Besitz einer Lizenz zeigt Glaubwürdigkeit und ermutigt die Spieler, Ihnen zu vertrauen. Ihre Kunden können sehen, dass Sie seriös sind und dass ein Beschwerde- oder Streitbeilegungssystem vorhanden und für sie verfügbar ist. Um Zahlungen von Ihren Spielern online per Kreditkarte und anderen seriösen Zahlungsmethoden zu akzeptieren, ist in der Regel eine gültige Lizenz erforderlich. Um mit seriösen Software- und Hardware-Anbietern zusammenarbeiten zu können, müssen Sie ihnen Ihre Lizenz oder einen Nachweis darüber vorlegen, dass Sie legal arbeiten.

Selbstregulierung

Die Erfüllung der Lizenzanforderungen ist nur die Hälfte der Arbeit. Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Anforderungen durch wirksame Selbstregulierung einhalten. Ethik, verantwortungsbewusstes Spielen und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber dem Glücksspiel von Minderjährigen sollten im Mittelpunkt Ihres Ethos stehen. Achten Sie darauf, dass Ihnen nichts entgeht, wenn Sie Ihre Online-Glücksspiellizenz in der Hand haben.

Die Eröffnung eines neuen Geschäfts erfordert viel Zeit, Mühe und Geld. Wenn die Lizenzierung ein Schritt ist, der übersprungen wird, gefährdet dies nicht nur dieses Geschäft, sondern auch alle zukünftigen. Es muss sorgfältig überlegt werden, welches die richtige Jurisdiktion für Sie ist. Es lohnt sich, den Rat eines Fachmannes einzuholen, um sicherzustellen, dass es sich um eine geeignete Gerichtsbarkeit für Ihre geschäftlichen, finanziellen und steuerlichen Bedürfnisse handelt.

Es gibt viele Dinge, die Sie auf der Liste abhaken müssen, wenn Sie Ihre Online-Wett-, Casino-, Glücksspiel- oder eSport-Wettplattform eröffnen. Die Auswahl der richtigen Gerichtsbarkeit und die Lizenzierung sollten die größte und wichtigste Entscheidung sein, die Sie treffen.