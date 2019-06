Welche Smartphone-Game Genres eignen sich am besten fÃ¼r Gelegenheitsspieler

Wer nicht regelmäßig, dafür aber gerne gelegentlich Spiele auf seinem Smartphone spielt, der kann sich für diese Zwecke an diversen Genres orientieren, welche sich für die gelegentlichen Spiele gut eignen. Diese zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass es keine schwere und komplizierte Story und Charaktere gibt, an welche man sich erinnern muss. Das hat nur dann einen Sinn, wenn ein Spieler an einem regelmäßigen Spiel interessiert ist. Aus diesem Grund sollten die Genres für die gelegentlichen Spiele auf dem Smartphone die folgenden Eigenschaften besitzen:

spannend und abwechslungsreich

keine zu große Story und nicht allzu viele Regeln

keine allzu große Auswahl an Charakteren

kürzere, kleine und Übersichtliche Kapitel, welche es zu bewältigen gilt

keine langen und komplexen Missionen

Dies sind in etwa die Eigenschaften, welche ein gutes und vor allem ansprechendes Spiel für das Smartphone besitzen sollte. Denn Gelegenheitsspieler spielen nicht auf einer regelmäßigen Basis, sondern

Auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause

Abends im Bett

In der Pause

An freien Tagen

Welche Genres eignen sich für die Gelegenheitsspieler für die mobilen Geräte?

Es gibt viele unterschiedliche Genres bezüglich der Spiele, aus welchen man wählen kann. Es reicht ein Blick in den Playstore oder in den App Store (je nachdem, auf welchem Betriebssystem das mobile Gerät basiert), um festzustellen, dass die Auswahl an kostenlosen und auch mit Kosten verbundenen Spiele sehr groß und umfangreich ist.

Die Logikspiele

Wer nicht zu müde ist und gerne etwas zum Kniffeln und zum Tüfteln hat, der sollte sich für Spiele aus dem Bereich der Logikspiele entscheiden. Der Markt dieser Spiele ist sehr groß und umfangreich, sodass es Apps für Sudoku oder auch für Kreuzworträtsel und viele anderen knifflige Spiele gibt. So kann sich jeder das passende Spiel aussuchen und kann seine kleinen grauen Zellen, während der Fahrt zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause auf Trab halten.

Rennspiele

Ein weiteres Genre, welches bei Gelegenheitsspielern sehr bekannt und beliebt ist, ist das Genre der Rennspiele. Diese gibt es ebenfalls in sehr vielen unterschiedlichen Formen und Ausführungen, sodass jeder das passenden Rennspiel für das mobile Gerät finden wird.

Casino-Apps

Es gibt nicht nur sehr viele „herkömmliche“ Spiele in dem Playstore oder dem App Store, welche sich die Spieler auf das mobile Gerät laden können. Einige Online Casinos bieten ihr Angebot an Spielen auch für die mobilen Geräte aus. Um welche Spiele und Anbieter es sich dabei handelt, können Sie auf https://www.onlinespielcasino.de/beste-casino-apps/ nachlesen. So können interessierte Spieler nicht nur Spaß haben, sondern mitunter auch Geld gewinnen.

Simulationsspiele

Natürlich muss man einen Unterschied zwischen den Simulationsspielen für die mobilen Geräte und für den Computer machen. Denn, während sich die Spiele für den Computer durch eine sehr hochwertige Grafik und durch viele unterschiedliche Funktionen auszeichnen, sind die Spiele für das mobile Gerät eher einfacher gehalten. Beliebt sind dabei Spiele, bei welchen die Spieler eine Bäckerei leiten und die Spieler bedienen müssen. Auch Spiele auf einen Bauernhof oder Spiele, bei welchen die Spieler eine Stadt oder ein Dorf aufbauen müssen, eignen sich sehr gut für Gelegenheitsspieler. Dabei können diese ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Schnelligkeits-, und Geschicklichkeitsspiele

Wer noch ausreichend Konzentrationsvermögen besitzt, um schnell reagieren zu können, der kann sich auch gerne an den Schnelligkeits-, und an den Geschicklichkeitsspielen versuchen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die Spieler über ein sehr großes Maß an Geschicklichkeit und Konzentration verfügen müssen. Die Spiele teilen sich dabei oft in unterschiedliche Level aus, welche von Level zu Level immer schneller und auch immer komplizierter werden.