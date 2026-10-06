Cherry XTRFY K33 Compact Wireless: GÃ¼nstige Gaming-Tastatur im Test Nadine Wagner

Die CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless zeigt, dass Gaming-ZubehÃ¶r nicht teuer sein muss. FÃ¼r rund 60 Euro bekommen Einsteiger eine kompakte und kabellose Tastatur, die wahlweise in WeiÃŸ oder Schwarz erhÃ¤ltlich ist. Das TippgefÃ¼hl erinnert an eine mechanische Tastatur, setzt aber auf ein smartes Membrandesign, wodurch AnschlÃ¤ge prÃ¤zise wirken und zugleich angenehm leise bleiben. Ãœber den beiliegenden 2,4 GHz Wireless USB Dongle arbeitet die Tastatur dank 1000 Hz Polling Rate mit niedriger Latenz, alternativ klappt die Verbindung per Bluetooth oder USB Kabel einwandfrei. Dazu sorgt das integrierte Light Guide Panel mit sieben dynamischen Effekten fÃ¼r gleichmÃ¤ÃŸige Beleuchtung Ã¼ber alle Tasten hinweg.

CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless

Specs

Preis: EUR 59,99 / Verbindung: 2,4 GHz Funk, Bluetooth, USB-C-Kabelbetrieb / Format: 75 Prozent Compact / Switches: Rubberdome mit mem-chanical Design / Polling Rate: 1000 Hz / Abmessungen: 310 x 125 x 35 mm

shop.cherry.de

Bewertung

89%Â Bedienung & TippgefÃ¼hl

90%Â KonnektivitÃ¤t & Latenz

87%Â Ausstattung

Note Sehr gut 88,7%