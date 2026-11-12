Crowdfunding-Gadgets im Check: fitn Focus, Twelvetooo, Aidora, Xband Hartmut Schumacher

Aidora

3D-Bilderrahmen

Dieser digitale Bilderrahmen kann nicht einfach nur Fotos und Videos anzeigen, sondern ist auch in der Lage, Fotos dreidimensional darzustellen. Sie kÃ¶nnen entweder Ihre eigenen Fotos in den Bilderrahmen laden oder aber eine KI anweisen, neue Fotos zu erzeugen. Dank der KI ist der Bilderrahmen auch imstande, Fotos zu bearbeiten, beispielsweise um ihre HintergrÃ¼nde zu verÃ¤ndern. DarÃ¼ber hinaus ist es mÃ¶glich, sich mit dem Bilderrahmen zu unterhalten, unter anderem, um Wetterberichte und Kochrezepte zu erhalten.

Der Bilderrahmen ist 18,54 mal 13,8 mal 1,8 Zentimeter groÃŸ und wiegt 450 Gramm. Das Display hat eine Diagonale von 7,9 Zoll.

bit.ly/airodra_sm

XBand

Smartes Uhrenarmband

XBand ist ein Uhrenarmband, das gesundheitsbezogene KÃ¶rperwerte protokolliert: Es misst unter anderem den Herzschlag, den Blutzucker, die SauerstoffsÃ¤ttigung, Bewegungen und die Schlafdauer. Die gesammelten Werte lassen sich auf einem Smartphone anzeigen und auswerten.

Eine Akkuladung versorgt das Uhrenarmband etwa sieben Tage lang mit Strom. Das 20 Millimeter breite Armband besteht aus rostfreiem Stahl und Kautschuk, wiegt 37 Gramm und ist in den Farben WeiÃŸ, Schwarz, Orange und GrÃ¼n erhÃ¤ltlich.

bit.ly/xband_sm

fitn Focus

Notizbuch mit KI

Dieses Gadget erlaubt es Ihnen, Texte ganz traditionell auf Papier in einem Notizbuch zu schreiben â€“ wobei diese Texte aber auch automatisch an eine Smartphone-App Ã¼bertragen werden. So ganz nebenbei kann das GerÃ¤t zudem Tonaufzeichnungen erstellen und verschriftlichen. Diese verschriftlichten Texte lassen sich auch zusammenfassen und in andere Sprachen Ã¼bersetzen. Das alles geschieht natÃ¼rlich mit Hilfe von KI, genauer gesagt: GPT-5.

bit.ly/fitn-focus_sm

Twelvetooo

GlÃ¼hbirne als Lichtorgel

Eine GlÃ¼hlampe, die farbige Muster an die WÃ¤nde und die Decke projiziert. Die Farben und Muster lassen sich mit einer Smartphone-App (Android und iOS) festlegen. Auch das Steuern per Stimme ist mÃ¶glich â€“ Ã¼ber die Systeme Alexa und Google Home. DarÃ¼ber hinaus ist es vorgesehen, die Projektionen abhÃ¤ngig von Wochentag und Uhrzeit zu machen. Und nicht zuletzt kann die GlÃ¼hlampe auf den Klang von Musik

reagieren. Geeignet ist sie fÃ¼r Sockel der GrÃ¶ÃŸe E 27.

bit.ly/twelvetooo_sm