Crowdfunding-Gadgets im Check: Holix, PixelMug S1 Pro, Tank007 E25, LiftVue Hartmut Schumacher

Holix

Holographischer Lautsprecher

Dieser Lautsprecher lÃ¤sst in einem Acrylaufsatz oberhalb seines eigentlichen GehÃ¤uses Logos erscheinen, SchriftzÃ¼ge, Bilder oder Musikvisualisierungen, die von jeder Richtung aus sichtbar sind. Die gewÃ¼nschten Bilder kann man mit Hilfe einer Smartphone-App an den Lautsprecher Ã¼bertragen.

Die abzuspielende Musik nimmt das GerÃ¤t per Bluetooth entgegen, per Speicherkarte, per USB-Speichermedium oder aber Ã¼ber ein Audiokabel. Der Lautsprecher ist 20 Zentimeter hoch und hat einen Durchmesser von 12 Zentimetern.

bit.ly/sm-holix

PixelMug S1 Pro

Smarter Becher mit Display

Dieser Becher ist mit einem Bildschirm ausgestattet, der sich Ã¼ber etwa die HÃ¤lfte seiner AuÃŸenseite erstreckt. Anzeigen kann er dort nicht nur die Temperatur Ihres GetrÃ¤nks, sondern auch die Uhrzeit, Terminerinnerungen, Wetterinformationen, Bilder und Animationen. Sie kÃ¶nnen entweder eigene Bilder von Ihrem Smartphone an den Becher schicken oder aber eine KI bitten, Bilder anzufertigen. Und nicht zuletzt ist es mÃ¶glich, kleine Spiele auf dem Bildschirm des Bechers ablaufen zu lassen.

Das TrinkgefÃ¤ÃŸ ist 12,8 Zentimeter hoch, hat einen Durchmesser von 12,2 Zentimetern und bietet ein FassungsvermÃ¶gen von 350 Millilitern. Im Inneren einer SpÃ¼lmaschine oder einer Mikrowelle hat der Becher allerdings nichts zu suchen.

bit.ly/pixelmug-s1-pro

Tank007 E25

Taschenlampe am SchlÃ¼sselbund

Diese kleine Taschenlampe ist an einem SchlÃ¼sselbund befestigt. Dank ihrer GrÃ¶ÃŸe von 3,8 mal 1,5 Zentimetern und ihrem Gewicht von 14 Gramm fÃ¤llt sie dort nicht unangenehm auf. Die Helligkeit von 100 Lumen ist ausreichend fÃ¼r alltÃ¤gliche Aufgaben im Nahbereich. Drei LR44-Knopfzellen sollen fÃ¼r eine Leuchtdauer von bis zu 168 Stunden sorgen. Das GehÃ¤use besteht aus einer Aluminiumlegierung, ist wasserdicht und Ã¼bersteht StÃ¼rze aus einer HÃ¶he von bis zu 1,5 Metern.

bit.ly/tank007-e25

LiftVue

HÃ¶henverstellbarer tragbarer Monitor

Die Besonderheit dieses tragbaren Monitors (fÃ¼r Smartphones, Tablets und Notebooks) ist sein StandfuÃŸ, dessen HÃ¶he sich stufenlos von 0 bis 47,5 Zentimetern verstellen lÃ¤sst. Der Monitor verfÃ¼gt Ã¼ber einen eingebauten Lautsprecher, zwei USB-C-AnschlÃ¼sse, einen Mini-HDMI-Anschluss und einen Audioausgang.

ErhÃ¤ltlich ist der Monitor mit Bildschirmdiagonalen von 15,6, 16 und 18,5 Zoll. Bei den zwei grÃ¶ÃŸeren Modellen haben Sie darÃ¼ber hinaus die Wahl zwischen zwei verschieden hohen AuflÃ¶sungen.

bit.ly/liftvue_sm