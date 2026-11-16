Crowdfunding-Gadgets im Check: Inkwon Tag, Ring One 2.0, PowerRider, Heone-X Hartmut Schumacher

Inkwon Tag

Tattoo-Drucker

Dieser kleine Drucker kann nicht nur Fotos ausgeben, sondern auch Aufkleber, AbziehtÃ¤towierungen und Bilder, die sich auf Kleidungsstoffe aufbÃ¼geln lassen.

Der Drucker ist 10,5 mal 9,7 mal 4,5 Zentimeter groÃŸ und wiegt 235 Gramm. Ansteuern lÃ¤sst er sich von Smartphones und Tablets. Eine Akkuladung reicht fÃ¼r 90 Minuten.

An Verbrauchsmaterial benÃ¶tigt der Drucker eine Tintenkartusche und spezielle Papiersorten. Laut Hersteller fallen beim Drucken von Fotos und Aufklebern Kosten von 43 Cent pro Exemplar an, bei Stoffdrucken 55 Cent und bei TÃ¤towierungen 62 Cent.

bit.ly/inwon-tac_sm

Ring One 2.0

Gesundheitsring

Dieser Ring erfÃ¼llt drei Funktionen: ErÂ­stens sammelt er Gesundheitsdaten. Zweitens kann man mit ihm kontaktlos bezahlen. Und drittens dient er als SchlÃ¼ssel fÃ¼r Tesla-Autos.

Der Ring protokolliert den Blutdruck, das Schlafverhalten und den Herzschlag. Die gesammelten Daten lassen sich mit einer Smartphone-App abrufen und Ã¼bersichtlich darstellen. Eine KI gibt auf der Basis dieser Daten Gesundheitstipps.

Der Akku des Rings hÃ¤lt bis zu sieben Tage lang durch. Im Lieferumfang enthalten ist ein LadegehÃ¤use, das den Ring zweimal aufladen kann.

Der Ring besteht aus Titan und Kunstharz und ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 100 Metern. Sein Gewicht betrÃ¤gt 90 Gramm.

bit.ly/ring-one-2

PowerRider

Fernbedienung fÃ¼r PrÃ¤sentationen

Dieses Gadget erfÃ¼llt gleich vier Funktionen: Erstens ist es eine Fernsteuerung fÃ¼r PrÃ¤sentationen (unter Windows und macOS). Zweitens kann man an den dazugehÃ¶rigen EmpfÃ¤nger Bildschirme und anderes ZubehÃ¶r anschlieÃŸen. Drittens lÃ¤sst sich die Fernbedienung als Mikrofon verwenden. Und viertens ist der sprachgesteuerte Zugriff auf einen KI-Assistenten mÃ¶glich. Eine Akkuladung reicht fÃ¼r bis zu zehn Stunden.

bit.ly/powerrider_sm

Heone-X

Fliegende Lampe

Eine Lampe, die Sie nirgendwo befestigen mÃ¼ssen â€“ weil sie in der Luft schwebt. Damit sie nicht stÃ¶rend hÃ¤ufig fÃ¼r einen Akkuwechsel landen muss, verfÃ¼gt sie Ã¼ber ein Kabel zu einer Stromquelle am Boden. Auf diese Weise hÃ¤lt sie bis zu 24 Stunden lang durch. Steuern lÃ¤sst sich die Lampendrohne Ã¼ber eine Smartphone-App. Aus einer HÃ¶he von 10 Metern kann das Gadget eine FlÃ¤che von 1.000 Quadratmetern beleuchten.

bit.ly/heone-x_sm