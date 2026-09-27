Crowdfunding-Gadgets im Check: Pophie, Nexdisplay, Sperical Hartmut Schumacher

Innovative GerÃ¤te entstehen heute oft mit Hilfe von Crowdfunding â€“ also durch Schwarmfinanzierung. Wir stellen Ihnen wieder eine Auswahl nÃ¼tzlicher oder zumindest origineller Gadgets vor, deren Hersteller in letzter Zeit eine CrowdÂ­funding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen haben. Mit dabei diesmal: ein kugelfÃ¶rmiger Bildschirm, ein Exoskelett fÃ¼r Abenteurer und eine digitale FlÃ¶te.

Pophie

Digitales Haustier

Das digitale Haustier namens Pophie kann Unterhaltungen fÃ¼hren, Familienmitglieder erkennen und seine Umgebung optisch wahrnehmen â€“ beispielsweise um verlegte GegenstÃ¤nde zu finden. Zu den zwÃ¶lf unterstÃ¼tzten Sprachen gehÃ¶ren Deutsch und Englisch. Auch Fotos und Videos kann das kleine Tierchen anfertigen (auf Wunsch automatisch). Um die fortgeschritteneren Funktionen nutzen zu kÃ¶nnen, muss man nach einem kostenlosen Jahr ein Abonnement (17 Euro pro Jahr) abschlieÃŸen. Pophie ist 13 mal 14,5 mal 15,5 Zentimeter groÃŸ und wiegt 865 Gramm.

bit.ly/pophie_sm

NexDisplay Mini Pro

Tragbarer LED-Monitor

NexDisplay Mini Pro ist ein tragbarer LED-Monitor fÃ¼r Notebooks, Tablets und Spielekonsolen. Dank der starken Helligkeit, der hohen Bildwiederholfrequenz (240 Hz) und der hohen AuflÃ¶sung (2.560 mal 1.600 Punkte) ist der berÃ¼hrungsempfindliche 16-Zoll-Monitor sowohl fÃ¼r Spiele als auch fÃ¼r kreatives Arbeiten gut geeignet.

bit.ly/nexdisplay_sm

Immersive Spherical Panoramic Terminal

KugelfÃ¶rmiger Bildschirm

Dieser Bildschirm umschlieÃŸt den Kopf des Benutzers Ã¤hnlich wie ein Helm â€“ und ermÃ¶glicht dadurch eine Panoramaansicht. Gedacht ist der Bildschirm fÃ¼r das Anzeigen von Filmen, Spielen und Virtual-Reality-Umgebungen, aber auch von selbst hergestellten Panoramafotos. Mehrere eingebaute Lautsprecher sorgen dafÃ¼r, dass der Sound aus verschiedenen Richtungen kommt. Der Helm ist 90 mal 90 mal 100 Zentimeter groÃŸ.

bit.ly/spherical_sm