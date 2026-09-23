FRITZ!Mesh Set 2700 im Test: ZuverlÃ¤ssiger WLAN-VerstÃ¤rker fÃ¼r Zuhause Jonas Mayrhofer

Das FRITZ! Mesh Set 2700 bÃ¼ndelt drei Repeater zu einem WLAN-Mesh-System fÃ¼r mehrere RÃ¤ume und wird einfach mit einer FRITZ!Box oder einem anderen Router verbunden. Damit richtet sich das Set an Haushalte, die ihr WLAN Ã¼ber mehrere Etagen oder Zimmer hinweg ausdehnen wollen. Im Karton liegen drei FRITZ! Repeater 2700, ein RJ45-Netzwerkkabel und drei Schutzkontakt-Adapter zur Stabilisierung in der Steckdose.

Die Einrichtung lÃ¤uft Ã¼ber die App, deren Anweisungen stellenweise etwas umstÃ¤ndlich ausfallen. Sind die GerÃ¤te verbunden, arbeitet das Mesh zuverlÃ¤ssig: Im Test koppelten sich die Repeater rasch und ohne Aussetzer.

Die drei Repeater bilden ein Mesh-WLAN, das GerÃ¤te automatisch mit dem nÃ¤chstgelegenen Zugangspunkt verbindet und auch bei mehreren aktiven GerÃ¤ten zuverlÃ¤ssig arbeitet. Mit Wi-Fi 7 und einem 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss je Repeater bietet das Set zudem genÃ¼gend Reserven fÃ¼r schnelle Verbindungen. Einen kleinen Schwachpunkt stellt die Reichweite dar: Die genannte Abdeckung von fÃ¼nf bis sieben RÃ¤umen lieÃŸ sich im Test nicht durchgÃ¤ngig bestÃ¤tigen. In grÃ¶ÃŸeren Wohnungen hÃ¤ngt das Ergebnis daher stark von der Platzierung der einzelnen Repeater ab. Wer das Set passend verteilt, erhÃ¤lt jedoch eine durchgehend zuverlÃ¤ssige WLAN-Abdeckung. Unterm Strich liefert das Set ein stabiles Mesh-Netz fÃ¼r Haushalte mit mehreren RÃ¤umen. Die App erfÃ¼llt ihren Zweck, kÃ¶nnte bei der Ersteinrichtung aber klarer durch die Schritte fÃ¼hren.

FRITZ!Mesh Set 2700

Specs

Preis: EUR 449,00 / WLAN-Standard: 7 / WLAN-Tempo bis 6,5 GBit/s / Leistungsaufnahme: ca. 6 Watt pro Repeater / Anschluss: 1x 2,5 Gigabit-LAN pro / Abmessungen: 76,5 x 155 x 62,6 mm (Repeater) / VerschlÃ¼sselung: WPA 3/2, Kopplung per WPS mÃ¶glich

fritz.com

Bewertung

90%Â KonnektivitÃ¤t

85%Â Reichweite

90%Â App



NoteÂ Sehr gut 88,3%