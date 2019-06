Die Lieblingsgadgets der Redaktion Christoph Lumetzberger

Musikliebhaber, Sauberkeitsfanatiker oder Tierfreund – Welche Gadgets begleiten die SMARTPHONE-Macher durchs Leben? Wir geben Ihnen einen Überblick!

Als ich eine Rundmail an sämtliche Kollegen in der Redaktion schickte, mit der Bitte, mir seine/ihre Lieblingsgadgets mitzuteilen, führte dies zu den unterschiedlichsten Reaktionen. Es dauerte keine fünf Minuten, bis mir ein Kollege mit begeistertem Blick seine Bluetooth-­Kopfhörer unter die Nase hielt und mir erklärte, warum er genau auf dieses eine Produkt nicht mehr verzichten kann. Von diesem Zeitpunkt an wusste ich, dass wir hier eine interessante Zusammenstellung der unterschiedlichsten Gadgets bekommen würden. Und meine Kollegen haben mich nicht enttäuscht. Von Kopfhörern über Smartwatches bis hin zu den unterschiedlichsten Haushalts- und Freizeitartikeln ist alles dabei, was den Alltag unterstützt – und zeigt, dass wir allesamt beim SMARTPHONE-Magazin gut aufgehoben sind.

Harald, 62 (Herausgeber)

Staubsaugerroboter

Ein sehr nützliches Gadget ist mein Staubsaugerroboter von Xiaomi. Während ich im Verlag bin, kümmert er sich zu Hause um den Fußboden, egal ob Teppich, Fliesen oder Parkett. Steuern lässt er sich per App oder auch mittels Alexa. Somit kann auch meine Frau dem Roboter Befehle erteilen. bit.ly/xiaomi_s50

In-Ear-Kopfhörer

Ich bin ein leidenschaftlicher Biker und wenn ich mich am Wochenende auf mein Fahrrad schwinge, dürfen In-Ear-Kopfhörer nicht fehlen. Dies ist zwar keine neuartige, technische Errungenschaft, doch möchte ich die Dinger keinesfalls mehr missen. Ob nun Bluetooth oder per Klinke ist mir egal. bit.ly/elite65T

______________________________________________________

Enrico, 29 (Grafikleiter)

Noke Padlock

Ich möchte keinesfalls auf mein Noke Padlock verzichten. Damit versperre ich mein Kellerabteil, wo unter anderem mein geliebtes Fahrrad abgestellt ist. Das Schloss kann per Bluetooth und App entsperrt werden, ist batteriebetrieben und warnt mich, wenn die Energie zur Neige geht. bit.ly/noke_padlock

DJI MAVIC PRO 2

In der Freizeit liebe ich es, meine Kamera­drohne durch die Lüfte zu pilotieren. Außerdem bin ich ein Fan von schönen Luftaufnahmen, welche ich damit spielend erzeugen kann. Klar ist das gute Stück nicht ganz billig, allerdings ist mir das mein Hobby wert. bit.ly/djimavic_pro2

______________________________________________________

Lukas, 27 (Projektleiter)

XIAOMI MI AIR

Diese Bluetooth-Kopfhörer habe ich täglich, egal ob privat oder beruflich, im Einsatz. Dank dem „Active Noise Cancelling“-Feature kann ich auch unangenehme Nebengeräusche problemlos herausfiltern und mich so voll und ganz auf den Klang der Musik konzentrieren. So lässt sich das Musikstreaming-Abo genießen. Top! bit.ly/xiaomimiair

ROBOVAC 30C

Um auch den Feierabend bequem ausklingen zu lassen, hilft der Saugroboter täglich mit. Per Knopfdruck oder auch per Sprachbefehl kann die Reinigung rasch gestartet werden. Nach getaner Arbeit fährt der Robovac automatisch wieder zurück zur Ladestation um am nächsten Tag wieder einsatzfähig zu sein. bit.ly/robovac_30c

______________________________________________________

Klemens, 29 (Grafiker)

ASUS Zenwatch 2

Ohne meine Smartwatch gehe ich nicht mehr nach draußen. Sie eignet sich bestens für das Lesen von Nachrichten, Kurzmitteilungen und sonstige Benachrichtigungen, ohne das Smartphone aus der Tasche holen zu müssen. Und während der Autofahrt schreibt sie sogar per Sprachbefehl zurück. bit.ly/asus_zenwatch_2

MPOW FLAME

Als Sportler lege ich großen Wert auf musikalische Motivation während meiner Exkurse. Hierfür haben sich die Mpow Flame Bluetooth-Kopfhörer etabliert. Sie halten bombensicher im Ohr, egal ob ich gerade beim Joggen oder beim Krafttraining bin. Zudem ist das Preis-Leistungsverhältnis top! bit.ly/mpow_flame

______________________________________________________

Lisa, 20 (Grafik / Social Media)

Anker Soundbuds

Ich liebe diese Kopfhörer, damit kann ich eine Runde joggen gehen und ganz abschalten. Musik ist mir beim Sport sehr wichtig und ich habe lange gesucht bis ich endlich Kopfhörer gefunden habe, die nicht nach jedem Sprung wieder herausfallen. bit.ly/anker_soundbuds

Furbo Hundekamera

Diese Kamera ist für mich unverzichtbar. Sie wird per App gesteuert und hat so einiges zu bieten. Ich kann meinen Liebling überwachen und mit ihm spielen und reden, wenn ich nicht zu Hause bin. Über die App kann man dem Vierbeiner sogar Leckerlis zuwerfen. bit.ly/furbo_hundekamera

______________________________________________________

Philipp, 31 (Redakteur)

Fleischthermometer

Am Wochenende schwinge ich ganz gerne den Kochlöffel und mit dem Fleischthermometer gelingt mir der perfekte Schweinebraten. Es misst die Kerntemperatur des Fleisches und sendet die Daten direkt an das Smartphone. Ein Blick genügt und ich weiß genau, wann das Gericht fertig ist. bit.ly/fleischthermo

Wetterstation

Dank der Wetterstation habe ich in meinen Wohnräumen immer die optimale Temperatur. Neben der Luftqualität misst die Station auch die Luftfeuchtigkeit und erinnert mich auch daran, wann ich lüften muss. Das Außenmodul liefert mir zusätzlich alle Infos zu der aktuellen Wetterlage. bit.ly/netatmo_station

______________________________________________________

Manuel, 21 (Sales Assistant)

Fitnesstracker

Als fanatischer Hobbysportler habe ich mir beim erstbesten Sonderangebot natürlich einen solchen gekauft. Was mit reinem Interesse begann, ist mittlerweile Programm bei mir, weshalb ich mir einen Alltag ohne gezählte Schritte und meine aufgezeichnete Schlafqualität kaum mehr vorstellen kann. bit.ly/garmin_vivosmartHR

Bluetooth-Autoradio

Wenn ich schon in einem Auto durch die Gegend kurve, welches in puncto Alter, mein eigenes übersteigt, dann wenigstens so, dass die eingebauten Lautsprecher alles hergeben, was man von Technik aus den 90igern erwarten kann. Mein geliebter Bluetooth-Radio ermöglicht Musik vom Smartphone im Auto. bit.ly/denvercau

______________________________________________________

Franziska, 32 (Head of Digital

Business)

Philips Hue

Ich liebe es, zu Hause meine smarten Glühbirnen per App oder auch per Sprachbefehl zu steuern. Dabei kann ich das Licht sowohl dimmen, als auch komplett an- oder ausschalten. Dies ist vor allem dann ein Traum, wenn ich es mir bereits auf dem Sofa gemütlich gemacht habe. http://bit.ly/philips_huelight

______________________________________________________

Carina, 26 (Office)

Ultimate Ears Boom

Musik hören, so laut ich will – der Bluetooth-Lautsprecher macht‘s möglich! Egal ob zu Hause oder unterwegs, er ist immer mit dabei! Das Gadget ist so handlich, dass es in meine Handtasche passt und überall mitgenommen werden kann. Der Akku ist sehr ausdauernd und sorgt für stundenlangen Musikgenuss. bit.ly/ultimateearsboom

______________________________________________________

Christoph, 31 (Redakteur)

Ipad Pro 11

Zwar begleiten mich viele Gadgets durch meinen Alltag, aber eines nutze ich täglich: Mein geliebtes iPad! Egal ob ich in der Früh via App Radio höre, tagsüber im Garten damit herumsurfe oder mich am Abend per Netflix oder YouTube berieseln lasse, das Tablet ist immer dabei – und dank dem starken Akku hält es tagelang durch. bit.ly/apple_tabletipad