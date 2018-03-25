Gadgets: 4Smarts LoomiDock Florian Meingast

Stylischer gehtâ€˜s kaum: Das aus Aluminium und Kunststoff gefertigte LoomiDock von 4smarts ist eine passgenaue Ladestation fÃ¼r iPhone und Apple Watch sowie eine schicke Schreibtischlampe in einem. Die sechs Watt starke LED-Lampe kann zudem gedimmt werden. AuÃŸerdem wurde an der RÃ¼ckseite ein USB-Stecker verbaut. Dank dieser Buchse kÃ¶nnen Sie zusÃ¤tzlich ein Tablet oder ein weiteres Smartphone aufladen. Eine weitere Besonderheit des LoomiDock ist der integrierte â€žSleep-Modusâ€œ. Diese Funktion schaltet die Lampe nach einer Stunde automatisch aus.

Preis: 116,29 Euro / Leistung: Max. 29 Watt / Geeignet fÃ¼r: iPhone und Apple Watch