Gadgets: 4Smarts LoomiDock

Florian Meingast 25. March 2018 Comments Off on Gadgets: 4Smarts LoomiDock Kommentar(e)

Stylischer gehtâ€˜s kaum: Das aus Aluminium und Kunststoff gefertigte LoomiDock von 4smarts ist eine passgenaue Ladestation fÃ¼r iPhone und Apple Watch sowie eine schicke Schreibtischlampe in einem. Die sechs Watt starke LED-Lampe kann zudem gedimmt werden. AuÃŸerdem wurde an der RÃ¼ckseite ein USB-Stecker verbaut. Dank dieser Buchse kÃ¶nnen Sie zusÃ¤tzlich ein Tablet oder ein weiteres Smartphone aufladen. Eine weitere Besonderheit des LoomiDock ist der integrierte â€žSleep-Modusâ€œ. Diese Funktion schaltet die Lampe nach einer Stunde automatisch aus.

Dank einer Leistung von maximal 29 Watt werden die Akkus von iPhones und Apple Watches rasch geladen. Aufgrund der Tatsache, dass die Bildschirme der GerÃ¤te wÃ¤hrend des Ladevorganges zu Ihnen gerichtet sind, haben Sie Nachrichten und Anrufe immer im Blick.

Preis: 116,29 Euro / Leistung: Max. 29 Watt / Geeignet fÃ¼r: iPhone und Apple Watch

