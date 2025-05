Im Test: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Philipp Lumetsberger

Viele Jahre lang stand die Marke Redmi für eines: starke Technik zum günstigen Preis. Doch mit der Note-Serie hat sich dies im Laufe der Zeit geändert. Ein Blick auf die Webseite während unseres Tests offenbart, dass das Note 14 Pro+ 5G – das Top-Phone der Note 14 Reihe – für knapp 500 Euro den Besitzer wechselt. Damit bewegt sich das Gerät preislich in der gehobenen Mittelklasse.

Optischer Leckerbissen

Rein optisch kann das neue Redmi-Phone auf ganzer Linie überzeugen. Das an den Rändern leicht gebogene Display verleiht dem Gerät eine Extraportion Eleganz. Zusätzlich sind die Gehäusekanten auch auf der Rückseite leicht gebogen, wodurch das Mobiltelefon sehr angenehm in der Hand liegt. Umhüllt wird es von einem Aluminiumrahmen, der teilweise sogar mattiert ist.

Das wuchtige Kameramodul, welches definitiv alle Blicke auf sich zieht, umfasst neben eine 200-Megapixel-Kamera mit optischer Bildstabilisierung, eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkellinse und einen 2-Megapixel-Makrosensor. Die Fotoqualität bei Tageslicht überzeugt mit realitätsnahen Farben und ansprechenden Kontrasten. Allerdings mangelt es den Aufnahmen bei genauerer Betrachtung an Detailtreue, insbesondere an den Rändern zeigen sich Schwächen im Vergleich zur Oberklasse. Bei wenig Licht liefert die Kamera sehr gute Ergebnisse, obwohl bei manchen Aufnahmen ein leichtes Bildrauschen erkennbar ist. Wie bei anderen Herstellern auch, hält Künstliche Intelligenz auch in die Kamerasoftware des Smartphones Einzug. So lassen sich mithilfe der Software störende Elemente per Knopfdruck entfernen, Schnappschüsse erweitern oder einzelne Motive aus den Bildern herauslösen und in anderen Fotos einfügen.

Top-Display und Akku-Upgrade

Der größte Pluspunkt des Note 14 Pro+ ist zweifellos das Display. Es misst 6,67 Zoll in der Diagonale und liefert gestochen scharfe Bilder mit einer Auflösung von 1.220 x 2.712 Pixeln. Aber auch die Bildwiederholrate erreicht mit bis zu 120 Hertz einen sehr starken Wert. Sie sorgt für geschmeidige Bewegungen auf dem Display beim Scrollen oder Wischen über Webseiten, Menüs und Social-Media-Apps.

Für die nötige Rechenleistung sorgt ein Snapdragon 7s Gen 3 Prozessor. Hinzu gesellt sich bei unserem Testgerät ein 12 GB Arbeitsspeicher. Im Alltag arbeitet das System meistens flüssig, nur vereinzelt kam es beim Wechsel von rechenintensiven Apps zurück zum Homescreen zu einer kurzen, aber spürbaren Ladepause. Beim Betriebssystem setzt Xiaomi ab Werk auf eine angepasste Android 14-Version. Drei Android-Upgrades verspricht der Hersteller, bei den Sicherheitsaktualisierungen wird der Support nach vier Jahren eingestellt. Das Redmi Note 14 Pro+ unterstützt jedoch auch Xiaomis Interkonnektivität, wodurch Geräte, die mit dem gleichen Mi-Konto verbunden sind, nahtlos zusammenarbeiten können.

Erfreulicherweise hat der Hersteller beim Akku des Note 14 Pro+ nachgebessert. So ist etwa im Vergleich zum Vorgänger die Kapazität ein bisschen in die Höhe geschraubt worden – konkret von 5.000 auf 5.110 mAh. Bei moderater Nutzung sollte die Batterie zwei Tage lang problemlos durchhalten. Aufladen lässt sich das Mobiltelefon allerdings nur kabelgebunden, kabelloses Laden wird leider nicht unterstützt. Beim Aufladen via Kabel spielt Xiaomi jedoch seine Stärken aus, die es sich in diesem Bereich im Laufe der Jahre erarbeitet hat. Dank einer Ladeleistung von bis zu 120 Watt ist der Akku in nur 20 Minuten vollständig geladen. Um davon profitieren zu können, muss allerdings ein entsprechendes Netzteil erworben werden, denn im Lieferumfang ist keines enthalten.

Das Redmi Note 14 Pro+ 5G punktet mit seinem hochwertigen Design, einem brillanten Display und einer soliden Kamera, zeigt jedoch leichte Schwächen in der Detailtreue. Die Performance ist, trotz eines etwas älteren Prozessors, für alltägliche Aufgaben mehr als ausreichend. Philipp Lumetsberger (Chefredakteur)

Pros Cons – Starkes Display

– Kurze Ladezeiten

– Exzellente Verarbeitung – Speicher nicht erweiterbar

– Vergleichsweise kurzer Updatezeitraum

Hersteller Xiaomi Modell Redmi Note 14 Pro+ 5G Preis (Testgerät) EUR 449

Android-Version 14 CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Modell Snapdragon 7s Gen 3 CPU-Taktung 4 x 2.43 GHz + 4 x 1.8 GHz GPU-Modell Adreno 710 Arbeitsspeicher 12 GB Speicher intern 256 GB, 512 GB SD-Karte (max. Größe) GB Kamera (Haupt-/Front) 200 / 20 MP USB-Port USB Typ-C Bluetooth-Version 5.4 WLAN-Standard a, b, g, n, ac, 6e LTE ✔ Fingerprintscanner ✔ NFC ✔ Abmessungen 162.5 x 74.7 x 8.8 mm Gewicht 210 g

Akku-Kapazität 5110 mAh Akku tauschbar ✖ Laden (kabellos) ✖ Schnelladen ✔ Ladezeit 0-50 / 31 min** 57 min Ladezeit 0-100 / 88 min** 123 min Laufzeit Browser / 897 min** 1089 min Laufzeit Video /978 min** 1050 min Laufzeit 3D-Spiel / 400 min** 381 min

Display-Größe 6.67 “ Display-Typ AMOLED Display-Auflösung 2712 x 1220 Pixel Display-Pixeldichte 445.84 ppi Helligkeit Ø / 451 cd/m2* * 500.78 cd/m2 Helligkeit (max) / 498 cd/m2* * 507 cd/m2

Leistung(GeekBench 5) /1830* 3135 Grafik (GFXBench) / 2014* 7269

Display 4.6 Speed (Leistung) 4.4 Speed (Hardware) 5 Akku (Laufzeit) 4 Akku (Hardware) 4.3 Features 4.3 Kamera 4.5 Verarbeitung 5 Design 4

Gesamtnote*: Sehr gut (88 %)

Preis/Leistung: Gut

* Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: Display 15 % – Speed (Leistungstest) 22 % – Speed (Hardware) 10 % – Akku (Laufzeit) 24 % – Akku (Hardware) 4 % – Features 4 % – Kamera 15 % – Verarbeitung 3 % – Design 3 %

** Mittelwert aller bisher getesteten Geräte

