Oral-B iO Series 10 im Test: Smarte ZahnbÃ¼rste fÃ¼r den Alltag Philipp Lumetsberger

Die Oral-B iO Series 10 arbeitet mit einem magnetischen Antrieb und sanften Mikrovibrationen. Sieben Putzmodi lassen sich direkt am HandstÃ¼ck auswÃ¤hlen. Als besonders praktisch erweist sich die dazugehÃ¶rige Ladestation, die Putzdauer, Druck und die Abdeckung von sechs Mundbereichen in Echtzeit anzeigt. So lÃ¤sst sich auch ohne Smartphone erkennen, wo noch nachgeputzt werden sollte. FÃ¼r genauere Auswertungen steht die Oral-B App zur VerfÃ¼gung. Die Anzeigen der Station geben beim Putzen Orientierung und fÃ¶rdern eine gleichmÃ¤ÃŸige Zahnreinigung. Im Alltag Ã¼berzeugt sie vor allem mit prÃ¤zisem Feedback, allerdings ist die ZahnbÃ¼rste vergleichsweise teuer und die vielen Funktionen dÃ¼rften nicht fÃ¼r jeden Nutzer notwendig sein.

Oral-B

iO Series 10

Specs

Preis: 284,99 â‚¬ / KonnektivitÃ¤t: Bluetooth / Ladedauer: ca. 3 Stunden / Features: sieben Putzmodi, Echtzeit-Feedback zu Putzzeit, Druck, Abdeckung, Erinnerung an BÃ¼rstenkopfwechsel, 2-Minuten-Timer / oralb.de

Bewertung

94% Reinigungsleistung

92% Bedienung & Funktionen

90% Ausstattung

Note Hervorragend 92,0%