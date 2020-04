Unsere Auswahl: Die coolsten Online Casino Gadgets

Die Beliebtheit der Online-Casinos wächst zunehmend, sowohl unter den Unternehmen als auch unter Spielern, die versuchen, die großen finanziellen Vorteile zu nutzen. Der moderne Casinospieler sucht heute nach Vorteilen in Form von Gadgets, die den gewonnenen Geldbetrag erhöhen und die Erfahrung noch angenehmer machen könnten.

Eine der größten und wichtigsten Fragen für Online-Casino-Anbieter ist, wie sie sich von ihrer Konkurrenz abheben können. Aus diesen Gründen werden ständig neue Technologien und Gadgets entwickelt, dessen Ziel es ist potenziellen Spielern ein angenehmes und aufregendes Spielerlebnis anzubieten. Wenn du der beste Online-Casinospieler sein möchtest, solltest du einige der folgenden Gadgets auschecken.

Smartphones und Tablets

Das Handy oder Smartphone ist heute zu einem festen Bestandteil unseres Lebens geworden. Egal, ob du unterwegs mithilfe einer WetterOnline App immer präzise Wettervorhersagen oder andere Neuigkeiten aus der ganzen Welt erhalten möchtest, passiert alles auf deinem Handy.

Das Gleiche gilt auch für Online Casinos. Damit ein Spieler die volle Casino-Erfahrung erleben kann, sollte er in ein erstklassiges Smartphone investieren. Handy-Modelle wie iPhone, Samsung, LG, um nur einige zu nennen, sind die beste Wahl und verfügen über exklusive App-Stores, die den Spielern, Online-Casinos zugänglich machen.

In den letzten Jahren hat die Qualität der Spiele zugenommen, und die neueste Software ermöglicht, dass alle Spiele zu 100 % mit Mobilgeräten kompatibel sind. Dies bedeutet, dass mobile Spiele nicht nur unterwegs gespielt werden können, sondern auch dass die Qualität der Erfahrung nie beeinträchtigt wird.

Es mag zwar war wahr sein, dass der Verkauf von Tablets im Moment nicht allzu gut läuft, aber es bleibt dennoch richtig, dass diese Geräte ein treues Publikum haben. Als Online-Casinospieler solltest du Teil dieses Publikums sein, zumal die meisten Apps, die du auf deinem Smartphone erhalten kannst, auch auf dem Tablet verfügbar sind. Der größere Bildschirm hilft dir dabei, mehr Informationen auf einmal im Auge zu halten und das Spielerlebnis ist viel angenehmer auf einem Tablet.

Virtual-Reality-Headset

Bisher waren Virtual Reality Gadgets eher für Abenteuer-Spiele wie beispielsweise die Cloud Chasers App reserviert. Dieses Spiel und viele ähnliche Spiele geben den Spielern die Möglichkeit selber Entscheidungen zu treffen und mit eigenen Handlungen den Verlauf des Spiels zu beeinflussen.

Das ist heute auch in der Online-Casino-Welt möglich. Wenn du eine neue Art des Online Pokers ausprobieren möchtest, gibt es die Option für VR Roulette, VR Blackjack und Starburst, die alle eine neue und aufregende Möglichkeit bieten Online-Casinospiele zu spielen. Virtual Reality Spiele sind unglaublich beeindruckend und machen so viel Spaß. Es ist, als ob du an einem echten Tisch in Las Vegas sitzt und beobachtest, wie der Dealer Karten zählt und austeilt.

Du hast die Fähigkeit einen eigenen Avatar zu erstellen und selber Wetten zu platzieren. Mit dem komfortablen Headset und einer Reihe von Spielen, die sich derzeit im Entwicklungsprozess befinden, ist Virtual Reality ein neuer und aufregender Weg, der viele Spieler in der Zukunft begeistern wird. Die realistischen Grafiken und die Möglichkeit Online-Spiele in Echtzeit zu spielen wird sicherlich eine unvergessliche Erfahrung für alle Casino-Fans sein. Die Zukunft des VR-Spielens ist in der Tat sehr aufregend.

Automatischer Spielkarten-Schuffler

Wenn du ein richtiger Poker-Fan bist, der seine Poker-Fähigkeiten verbessern möchte, dann ist der automatische Spielkarten-Schuffler die perfekte Option für dich. Lege einfach deine Karten oben ein und lass die Maschine den Rest erledigen, damit du entspannt spielen und den Spaß genießen kannst. Niemand kann dich beschuldigen, voreingenommen zu sein. Seine kompakte Größe macht es zu einem perfekten Geschenk für die Weihnachtszeit, Geburtstag oder sogar zu einem Überraschungsgeschenk.

Spielekonsolen

Eine andere moderne Tradition sind sicherlich die Spielekonsolen. Diese Gadgets wurden maßgeblich von den ursprünglichen Game Boy- und Nintendo-Konsolen beeinflusst. Diese Geräte, die aus einem Joystick und einem Bildschirm bestehen, waren in der Vergangenheit im Bereich vom Gaming nicht wegzudenken. Heute haben wir weltweit beliebte Spielekonsolen von Playstation und XBOX.

Zusätzlich zu den Videospielen, die von diesen leistungsstarken Geräten bereitgestellt werden, kannst du heute dank der Internet-Funktion auch auf deinem Fernseher auf Online-Casinos zugreifen. Du kannst jetzt Live-Dealer-Spiele einfach über deine Konsole spielen. Du kannst beispielsweise den besten Online Casino Bonus bei ThatCasinoBonus.com beanspruchen und alle Vorteile, Boni und Aktionen dieses Casinos auch über deine Spielekonsole genießen.

Casino Apps

Heute gibt es Apps für alle möglichen Sachen, Interessen und Neuigkeiten. Es ist immer besser eine gute App herunterzuladen und sich nicht in der unübersichtlichen Auswahl verlieren lassen.

Hier ist ein banales Beispiel. Du kannst in deinem Auto unterwegs sein und zufällig die erlaubte Geschwindigkeit überschreiten, Bußgeld bezahlen oder einen Radarwarner, wie den Blitzer POIbase App herunterladen und dich einfach an die Regeln halten.

Das Gleiche gilt für Online-Casino-Apps. Es ist immer besser eine vertrauenswürdige Casino App zu finden, die dir ermöglicht mit Echtgeld zu spielen und riesige Boni und Aktionen abzuräumen, als deine Zeit mit unseriösen Anbietern zu verschwenden. Casino Apps sind ein unverzichtbarer Teil der Online-Casino-Erfahrung, wenn du so richtig in die Welt des Online-Spielens einsteigen möchtest. Du kannst dich auch für den Übungs-Modus entscheiden, deine Fähigkeiten verbessern, und dich somit auf die großen Herausforderungen vorbereiten.

Smartwatch

Eine Smartwatch oder eine elektronische Armbanduhr ist der neueste Trend für alle Online-Casinospieler. Es klingt als etwas, was ein Geheimagent verwenden würde, aber es stellt eigentlich eine Verbindung zu deinem Handy her und ermöglicht die Durchführung aller möglicher Handlungen. Die Möglichkeit, Online-Spiele am Handgelenk zu spielen, ist für Casino-Fans kein Traum mehr.

In der Tat ist die Bequemlichkeit, die es Spielern bietet einzigartig, aber das Erlebnis, dass man dabei hat ist auch unübertroffen.

Fazit

Die in unserem Überblick erwähnten Geräte verleihen dem Casino-Erlebnis einen besonderen Touch. Bequemlichkeit und Spaß sind das, was Online-Casinos am besten beschreiben kann. Du musst nicht zu einem landbasierten Casino in deiner Nähe fahren, um die besten Varianten von Blackjack spielen zu können. Ein einfacher Mausklick am Computer oder Berührung auf dem Handy bringen dich sekundenschnell in die besten Online-Casinos der Welt. Wir haben Handys, Tablets, Konsolen, VR Headsets und vieles mehr ausprobiert. Gadgets, die die Benutzererfahrung verbessern können, sind ein willkommener Anblick für Spieler, und dies sind nur einige, in die die Spieler investieren sollten.