Apps als Standard festlegen Hartmut Schumacher

Wenn auf eurem Smartphone mehrere Apps installiert sind, die denselben oder einen Ã¤hnlichen Zweck erfÃ¼llen (beispielsweise mehrere Web-Browser), so mÃ¼sset ihr dem Betriebssystem mitteilen, welche dieser Apps ihr standardmÃ¤ÃŸig verwenden mÃ¶chtet.

1) Standard-App festlegen WeiÃŸ das System nicht, welche App es verwenden soll, dann erscheint das Fenster â€žAktion durchfÃ¼hren mitâ€œ. WÃ¤hlt dort die gewÃ¼nschte App aus. Schaltet die Option â€žStandardmÃ¤ÃŸig fÃ¼r diese Aktion verwendenâ€œ ein, wenn das System diese App immer fÃ¼r diesen Zweck benÃ¼tzen soll.

2) Festlegung rÃ¼ckgÃ¤ngig machen Du mÃ¶chtest diese Standard-Festlegung rÃ¼ckgÃ¤ngig machen? Ruf dazu in der Apps-Liste den MenÃ¼punkt â€žApps verwaltenâ€œ (oder â€žAnwendung entfernenâ€œ) auf und wÃ¤hle die gewÃ¼nschte App aus. Klick anschlieÃŸend in ihrem Detailfenster die SchaltflÃ¤che â€žStandardeinstellungen lÃ¶schenâ€œ an.