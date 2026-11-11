Fotos und Videos gemeinsam sammeln: Privat und in bester QualitÃ¤t Sponsored Post

Unsere Smartphones sind voll mit Fotos und Videos, also lauter hÃ¶chstpersÃ¶nlicher Erinnerungen. Wer sie selbst verwalten und teilen mÃ¶chte, braucht einen Speicherort, der im Alltag leicht erreichbar ist und das gezielte Teilen ohne Umwege ermÃ¶glicht.

Cloud-Dienste auf dem Smartphone, wie etwa Google Fotos oder Apples iCloud, sind bequem, bedeuten aber hÃ¤ufig laufende Kosten.

AuÃŸerdem liegen die Dateien bei einem externen Anbieter. Wer private Aufnahmen â€“ etwa von Kindern, Familie oder Freunden â€“ speichert und teilt, sollte deshalb bewusst prÃ¼fen, wo die Daten gespeichert und verarbeitet werden, welche Zugriffsrechte gelten und ob der gewÃ¤hlte Dienst vertrauenswÃ¼rdig ist. Bei Anbietern auÃŸerhalb Europas kÃ¶nnen dabei zusÃ¤tzliche Fragen zur Bilderkennung bzw. biometrischen Verarbeitung und dem Einsatz von kÃ¼nstlicher Intelligenz entstehen.

FRITZ!NAS bietet dafÃ¼r eine private LÃ¶sung im eigenen Heimnetz. An die FRITZ!Box wird ein USB-Speicher angeschlossen; anschlieÃŸend steht er als persÃ¶nlicher Netzwerkspeicher zur VerfÃ¼gung. Fotos und Videos lassen sich dort ablegen, im Heimnetz ansehen und gezielt mit anderen teilen. Die Dateien bleiben dabei unter der eigenen Kontrolle.

FRITZ!NAS kurz erklÃ¤rt

NAS steht fÃ¼r â€žNetwork Attached Storageâ€œ, also Netzwerkspeicher. Die Funktion ist bei der FRITZ!Box bereits integriert. Nach der Einrichtung Ã¼ber fritz.box ist FRITZ!NAS Ã¼ber den Browser unter fritz.nas, den Windows-Explorer, den Finder auf dem Mac oder die MyFRITZ!App erreichbar.

FÃ¼r die Einrichtung wird der USB-Speicher unter â€žHeimnetz > USB/Speicherâ€œ aktiviert.

Unter â€žSystem > FRITZ!Box-Benutzerâ€œ kÃ¶nnen zusÃ¤tzlich fÃ¼r verschiedene Personen individuelle Berechtigungen fÃ¼r NAS-Inhalte vergeben werden, sodass Kinder beispielsweise nur Zugriff auf den Ordner mit den Schuldokumenten haben, nicht aber auf den Ordner mit den Rechnungen.

Neu in FRITZ!OS 8.25: Teilen ohne Konto

Besonders praktisch sind die Ã¼berarbeiteten Freigaben in FRITZ!NAS. Wer Fotos oder Videos teilen mÃ¶chte, erzeugt mit einem Klick einen Link. EmpfÃ¤nger Ã¶ffnen ihn im Browser und laden die Dateien herunter â€“ ohne FRITZ!Box-Benutzerkonto, App oder Registrierung.

Neu ist auch die Upload-Freigabe fÃ¼r Ordner: Nach einem Event geht ein Link an alle Beteiligten, die ihre Fotos und Videos direkt in den gemeinsamen Ordner hochladen. So kommen alle Aufnahmen in voller QualitÃ¤t an einem Ort zusammen, statt Ã¼ber mehrere Chats und Cloud-Konten verstreut zu sein. Die GÃ¼ltigkeit eines Links lÃ¤sst sich zeitlich begrenzen oder auf eine bestimmte Zahl von Zugriffen beschrÃ¤nken. Nicht mehr benÃ¶tigte Freigaben kÃ¶nnen jederzeit gelÃ¶scht werden.

Ideal fÃ¼r Familie, Urlaub und Verein

FRITZ!NAS spielt seine StÃ¤rken immer dann aus, wenn mehrere Personen Dateien zusammenbringen sollen. FÃ¼r einen Urlaub, eine Feier oder ein Vereinsprojekt wird ein gemeinsamer Ordner angelegt und der Upload-Link verschickt. Alle Beteiligten liefern ihre Aufnahmen direkt dorthin, anschlieÃŸend kÃ¶nnen sie die gewÃ¼nschten Bilder wieder herunterladen und in die eigene Fotoverwaltung Ã¼bernehmen.

Auch bei Gruppenprojekten bleibt die Kontrolle beim Besitzer des Speichers: Freigaben kÃ¶nnen zeitlich begrenzt und nach Abschluss des Projekts gelÃ¶scht werden. FRITZ!NAS bleibt im Heimnetz, solange ein Zugriff von auÃŸen nicht ausdrÃ¼cklich eingerichtet wird. Bei Bedarf ermÃ¶glicht MyFRITZ! den Zugang zu den eigenen Dateien unterwegs â€“ auf Smartphone und Tablet hilft die MyFRITZ!App bei Vorschau und Download.

FRITZ!NAS als Fotospeicher â€“ aber mit Backup-Plan

FRITZ!NAS kann auch die zentrale Ablage der eigenen Fotosammlung sein: Die Bilder sind zu Hause verfÃ¼gbar, lassen sich leicht organisieren und bei Bedarf teilen. FÃ¼r wertvolle Erinnerungen genÃ¼gt ein einzelnes Speichermedium jedoch nicht. Es kann ausfallen, beschÃ¤digt oder versehentlich gelÃ¶scht werden.

Deshalb gehÃ¶rt zu einer Fotosammlung immer ein langfristiger Plan zur Datensicherung. Wichtig ist mindestens eine zusÃ¤tzliche, unabhÃ¤ngige Kopie â€“ zum Beispiel auf einem zweiten Speichermedium an einem anderen Ort oder in einem Cloud-Backup. Wer seine Daten in Europa speichern mÃ¶chte, kann einen Anbieter wÃ¤hlen, der die Anforderungen der DSGVO erfÃ¼llt und Rechenzentren in Europa nutzt. Je nach Speicherbedarf kann das eine preiswerte ErgÃ¤nzung sein.

Das Prinzip ist einfach: FRITZ!NAS bietet direkten Zugriff, private Kontrolle und komfortables Teilen. Ein unabhÃ¤ngiges Backup schÃ¼tzt die Fotos langfristig. Zusammen entsteht eine alltagstaugliche LÃ¶sung fÃ¼r alle, die ihre Bilder selbst verwalten mÃ¶chten, ohne auf Sicherheit zu verzichten.

Ãœber den Autor

Gordon Priebe arbeitet seit Ã¼ber 25 Jahren bei FRITZ! und leitet dort das Team Education & Media. Er kennt das Problem schlecht komprimierter Gruppenchat-Fotos aus eigener Erfahrung â€“ und setzt bei gemeinsamen Foto-Sammlungen auf FRITZ!NAS-Upload-Links.