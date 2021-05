Google Fotos (nicht mehr) gratis?

G o o g l e streicht die kostenlose Option für seine beliebte Online-Fotobibliothek!

Vor nicht allzu langer Zeit machte sich Techgigant Google über Konkurrenten lustig, die den angebotenen Speicherplatz für den Upload von Bildern kastrieren. Selber biete man schließlich unbegrenzten Onlinespeicher, sofern die Schnappschüsse lediglich mit einer minimalen Komprimierung auf maximal 16 Megapixel (Google bezeichnete dies als „hohe Qualität“) beschränkt werde. Nur Fotos in Originalqualität knabberten am kostenlosen Speicherplatz in Google Drive. Aufgrund dieser Tatsache erfreute sich der Dienst in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit, die Nutzerzahlen stiegen sprunghaft an und die Konkurrenz zerbrach nach und nach an der Marktdominanz von Google.

Der Konzern spielte diese zudem äußerst geschickt aus, subventionierte den Dienst jahrelang über gigantische Milliardeneinnahmen aus seinem Werbegeschäft und schaffte so ein passives Abhängigkeitsverhältnis. Die Nutzer wurden an den Dienst gewohnt und schoben jahrelang ihr immer größer werdendes Fotoarchiv auf die Google-Server, Zugriff von überall möglich und das alles kostenlos. Fast zu schön um wahr zu sein – und so ist es letztendlich auch. Denn damit ist mit 1. Juni 2021 Schluss. Ab diesem Zeitpunkt werden Foto­uploads mit dem verfügbaren Speicher in Google Drive verrechnet. Jedem Nutzer stehen davon 15 GB gratis zur Verfügung, weiterer Speicherplatz kann im Zuge eines Google One-Abonnements zugebucht werden (siehe Tabelle rechts). Die Preise sind zwar überschaubar, 100 GB davon kosten gerade einmal 1,99 Euro im Monat, auf lange Sicht summieren sich diese dennoch erheblich und irgendwann muss möglicherweise auch der 100 GB-Speicher erweitert werden, was dann zu noch höheren Kosten führt. Außerdem sind die aufgerufenen Preise auf Sicht keineswegs in Stein gemeißelt und davor gefeit, in Zukunft nicht auch noch erhöht zu werden. Der Nutzer ist und bleibt Passagier, der Anbieter sitzt hingegen am Steuerrad.

Klarerweise ist Google kein Wohlfahrtsinstitut und keinesfalls dazu verpflichtet, auch nicht moralisch, Google Fotos sowie die dazu benötigte, gigantische Hardware auf alle Zeit kostenlos für Nutzer auf dem gesamten Erdball zur Verfügung zu stellen. Allerdings darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass der Technologieriese selbst erheblich vom immer größer werdenden Bilderarchiv Google Fotos‘ profitiert hat. Mehr und mehr Nutzer haben Bilder hochgeladen, damit die Datenkrake gefüttert und Googles Algorithmen geschärft und präzisiert, die Fotos kategorisieren und nach Personen und Szenen durchsuchen können. Dass der ehemals kostenlose Dienst künftig größtenteils hinter der Paywall verschwindet, ist aus Usersicht äußerst schade, aber wirtschaftlich gesehen absolut nachvollziehbar. Immerhin bleiben alle Fotos, die bis zum 31. Mai 2021 hochgeladen werden bzw. wurden, von der Speicherkastration unangetastet. Vorläufig zumindest.

Fraglich ist auch, ob mit der Bezahlschranke für Fotos das Ende der Fahnenstange erreicht ist. YouTube bekam bereits vor Jahren ein kostenpflichtiges Bezahlmodell übergestülpt und seit damals ist der Anteil an teils penetranter Werbung vor den einzelnen Videoclips sprunghaft angestiegen. Somit entsteht zwar kein Bezahlzwang, aber die Komfortzone wird mehr und mehr beschränkt. Bleibt es dabei, oder tastet sich Google im hauseigenen Angebotsportfolio noch weiter vor? Was ist mit Google Docs, Tabellen und Co., was mit Maps, mit Gmail? Bleiben diese auf alle Zeiten kostenlos oder hält der Konzern früher oder später auch dafür die Hand auf? Sie können die Frage googeln, außer zahlreichen Gerüchten werden Sie jedoch keine passende Antwort dafür finden.

Google One Tarifstruktur

Diese vier Varianten stehen zur Verfügung. Für die meisten Nutzer wird die Basic-Variante auf Jahre hin ausreichen, weshalb wir auch diesen Tarif in erster Linie empfehlen.

Kostenlos 15GB

Umfasst: 15GB Speicherplatz

Basic 100GB

1,99 €/Monat oder Jährliche Vorauszahlung (Sie sparen 16%) 19,99 €/Jahr

Google One umfasst:

– 100GB Speicherplatz

– Kontakt zu Google Experten

– Familie hinzufügen

– Zusätzliche Vorteile

Standard 200GB

2,99 €/Monat oder Jährliche Vorauszahlung (Sie sparen 16%) 29,99 €/Jahr

Google One umfasst:

– 200GB Speicherplatz

– Kontakt zu Google Experten

– Familie hinzufügen

– Zusätzliche Vorteile

Premium 2TB

9,99 €/Monat oder Jährliche Vorauszahlung (Sie sparen 16%) 99,99 €/Jahr

Google One umfasst:

– 2TB Speicherplatz

– Kontakt zu Google Experten

– Familie hinzufügen

– Zusätzliche Vorteile