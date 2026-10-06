Hintergrunddaten begrenzen: So hÃ¤lt dein monatliches Datenvolumen lÃ¤nger Redaktion

Die meisten MobilfunkvertrÃ¤ge enthalten ein festes monatliches Datenvolumen und sobald das aufgebraucht ist, wird es entweder langsam oder teuer. Der Grund fÃ¼r einen hohen Verbrauch ist dabei oft gar nicht so sehr das aktive Surfen, vielmehr der Datenverkehr im Hintergrund. Apps gleichen dort nÃ¤mlich laufend Inhalte ab, sichern Fotos oder laden Updates, ohne dass davon auf dem Bildschirm etwas zu sehen ist. Die gute Nachricht ist, dass Android gleich mehrere Einstellungen mitbringt, mit denen sich dieser Verbrauch recht einfach in den Griff bekommen lÃ¤sst.

Was sind Hintergrunddaten eigentlich?

Als Hintergrunddaten gelten alle Daten, die eine App Ã¼bertrÃ¤gt, wÃ¤hrend sie eigentlich gar nicht geÃ¶ffnet ist. Das ist erst einmal gar nichts Schlechtes, denn ohne diesen Austausch wÃ¼rden Nachrichten im Messenger erst beim Ã–ffnen der App eintreffen und auch Kalender oder E-Mail-Postfach wÃ¤ren nicht aktuell. Zum Problem wird das Ganze meist erst dann, wenn Apps grÃ¶ÃŸere Datenmengen Ã¼ber das Mobilfunknetz Ã¼bertragen, obwohl das ebenso gut spÃ¤ter im WLAN mÃ¶glich wÃ¤re.

Zu den Anwendungen mit hohem Verbrauch zÃ¤hlen beispielsweise:

automatische Foto- und Video-Backups in die Cloud

App-Updates aus dem Google Play Store

Social-Media-Apps, die Feeds und Videos vorab laden

Messenger mit automatischem Medien-Download

Streaming-Apps, die Inhalte fÃ¼r spÃ¤ter zwischenspeichern

Wie lÃ¤sst sich herausfinden, welche Apps am meisten verbrauchen?

Bevor es an die Einstellungen geht, hilft zunÃ¤chst einmal ein kurzer Blick in die Verbrauchsstatistik. Android zeigt dort unter â€žNetzwerk & Internetâ€œ, bei Samsung unter â€žVerbindungenâ€œ und â€žDatennutzungâ€œ, welche App im aktuellen Abrechnungszeitraum wie viele mobile Daten genutzt hat, wobei sich oft schnell zeigt, dass ein GroÃŸteil des Volumens auf nur wenige Apps entfÃ¤llt. Um den Datenverbrauch dauerhaft zu Ã¼berwachen, stehen auÃŸerdem spezielle Apps mit eigenen Statistiken und Warnfunktionen zur VerfÃ¼gung.

Liegt der Bedarf allerdings Ã¼ber mehrere Monate hinweg Ã¼ber dem gebuchten Volumen, reichen Einstellungen allein meist nicht aus und ein Tarif mit mehr Datenvolumen ist dann die naheliegende LÃ¶sung. Entsprechende Angebote haben nahezu alle Anbieter im Programm, wie beispielsweise gÃ¼nstige HandyvertrÃ¤ge bei der Telekom mit unterschiedlich groÃŸen Datenpaketen.

Wie lassen sich Hintergrunddaten fÃ¼r einzelne Apps einschrÃ¤nken?

Am gezieltesten ist es, sich nur die Apps mit hohem Verbrauch vorzunehmen. Auf einem Google Pixel oder einem Smartphone mit weitgehend unverÃ¤ndertem Android ist das in wenigen Schritten erledigt.

Einstellungen Ã¶ffnen und auf â€žAppsâ€œ tippen GewÃ¼nschte App aus der Liste auswÃ¤hlen Auf â€žMobile Daten und WLANâ€œ oder je nach GerÃ¤t auf â€žDatennutzungâ€œ tippen Schalter â€žHintergrunddatenâ€œ deaktivieren

Bei Samsung Galaxy-GerÃ¤ten fÃ¼hrt der Weg Ã¼ber â€žAppsâ€œ, die jeweilige App und â€žMobile Datenâ€œ zum Schalter â€žHintergrunddatennutzung zulassenâ€œ. Eine Anleitung zu den Hintergrunddaten auf Samsung-Smartphones zeigt die MenÃ¼s der aktuellen One-UI-Version im Detail. Die Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Hersteller zwar etwas, das Vorgehen ist im Grunde aber Ã¼berall vergleichbar.

HINWEIS:

Bei Messengern wie WhatsApp oder Signal sollten die Hintergrunddaten besser aktiviert bleiben, da neue Nachrichten andernfalls unter UmstÃ¤nden erst beim Ã–ffnen der App zugestellt werden.

Wie hilft der Datensparmodus von Android?

Ist das Einstellen jeder einzelnen App zu mÃ¼hsam, bietet der Datensparmodus eine bequeme Alternative. Er ist bereits seit Android 7.0 verfÃ¼gbar und unterbindet die Hintergrunddaten aller Apps, solange das Smartphone mit dem Mobilfunknetz verbunden ist, wÃ¤hrend die Nutzung im WLAN weiterhin uneingeschrÃ¤nkt bleibt. Die Funktion befindet sich unter â€žNetzwerk & Internetâ€œ und â€žDatensparmodusâ€œ, auf Samsung-GerÃ¤ten unter â€žVerbindungenâ€œ, â€žDatennutzungâ€œ und â€žDatensparenâ€œ.

Damit wichtige Anwendungen weiterhin zuverlÃ¤ssig funktionieren, lassen sich Ã¼ber die Option â€žUneingeschrÃ¤nkte Datennutzungâ€œ Ausnahmen fÃ¼r einzelne Apps festlegen. Messenger oder Navigations-Apps bleiben so erreichbar, wÃ¤hrend die Ã¼brigen Apps im Hintergrund keine mobilen Daten nutzen.

Welche App-Einstellungen sparen zusÃ¤tzlich Datenvolumen?

Neben den Systemfunktionen verfÃ¼gen viele Apps zudem Ã¼ber eigene Einstellungen zur Datennutzung, die im Alltag zwar gern Ã¼bersehen werden, Ã¼ber einen Monat betrachtet aber durchaus etwas ausmachen.

Google Play Store : In den Netzwerkeinstellungen lÃ¤sst sich festlegen, dass automatische App-Updates nur Ã¼ber WLAN erfolgen.

: In den Netzwerkeinstellungen lÃ¤sst sich festlegen, dass automatische App-Updates nur Ã¼ber WLAN erfolgen. WhatsApp : Unter â€žSpeicher und Datenâ€œ wird fÃ¼r mobile Daten, WLAN und Roaming getrennt bestimmt, welche Medien automatisch geladen werden. HÃ¤ufig genÃ¼gt es, den automatischen Medien-Download einzuschrÃ¤nken, insbesondere bei Videos.

: Unter â€žSpeicher und Datenâ€œ wird fÃ¼r mobile Daten, WLAN und Roaming getrennt bestimmt, welche Medien automatisch geladen werden. HÃ¤ufig genÃ¼gt es, den automatischen Medien-Download einzuschrÃ¤nken, insbesondere bei Videos. Fotos und Cloud-Speicher : Viele Backup-Dienste bieten eine Option, um groÃŸe Uploads ins WLAN zu verlagern.

: Viele Backup-Dienste bieten eine Option, um groÃŸe Uploads ins WLAN zu verlagern. Video- und Social-Media-Apps: Ein deaktiviertes Autoplay und eine niedrigere WiedergabequalitÃ¤t reduzieren den Verbrauch im Mobilfunknetz.

Warum sind Datenwarnung und Datenlimit so praktisch?

Ganz ausschlieÃŸen lÃ¤sst sich ein erhÃ¶hter Verbrauch auch mit diesen Einstellungen nie, weshalb Android unter â€žNetzwerk & Internetâ€œ, bei Samsung unter â€žRechnungszyklus und Datenwarnungâ€œ, zusÃ¤tzlich zwei Kontrollfunktionen bietet. Die Datenwarnung erscheint, sobald ein selbst festgelegter Wert erreicht ist, wÃ¤hrend das Datenlimit noch einen Schritt weiter geht und die mobile Datenverbindung an der eingestellten Grenze automatisch deaktiviert. ErgÃ¤nzend lassen sich Warnungen per Traffic-Monitor einrichten, die auch tÃ¤gliche oder wÃ¶chentliche Grenzen berÃ¼cksichtigen.

GUT ZU WISSEN:

Manche VertrÃ¤ge buchen nach Verbrauch des Inklusivvolumens automatisch kostenpflichtige Datenpakete nach. Diese sogenannte Datenautomatik zÃ¤hlt zu den bekannten Kostenfallen rund ums Smartphone und lÃ¤sst sich in der Regel beim Anbieter deaktivieren.

Was hilft, wenn das Volumen trotzdem regelmÃ¤ÃŸig knapp wird?

Reicht das Datenvolumen trotz angepasster Einstellungen regelmÃ¤ÃŸig nicht bis zum Monatsende, liegt die Ursache meist eher im Tarif. Zu Hause und am Arbeitsplatz ist es ohnehin eine gute Idee, so oft wie mÃ¶glich das WLAN zu nutzen. Ein stabiles WLAN in allen RÃ¤umen verhindert dabei, dass das Smartphone in Bereichen mit schwachem Empfang unbemerkt ins Mobilfunknetz wechselt.

Wie bleibt das Datenvolumen dauerhaft im Griff?

Am Ende macht es meist die Mischung aus mehreren kleinen MaÃŸnahmen. Die Verbrauchsstatistik zeigt die grÃ¶ÃŸten Verbraucher, gezielt eingeschrÃ¤nkte Hintergrunddaten begrenzen einzelne Apps und der Datensparmodus regelt den Ã¼brigen Datenverkehr. Zusammen mit angepassten App-Einstellungen und einer Datenwarnung reicht das monatliche Volumen damit meist um einiges lÃ¤nger. Bleibt der Bedarf dennoch dauerhaft hÃ¶her, passt der Tarif vermutlich einfach nicht mehr ganz zum eigenen Alltag.