Kennwortverwaltungs-Apps Hartmut Schumacher

Die Deutschen werden es zunehmend müde, sich unzählige Kennwörter merken zu müssen. Als Folge daraus verwenden 54 Prozent der Internet-Nutzer in Deutschland teilweise dieselben Kennwörter für unterschiedliche Online-Dienste (laut einer Studie von Web.de). 5 Prozent benutzen sogar ein einziges Passwort für alle Anmeldevorgänge. Doch Sicherheit sieht anders aus.

Abhilfe schaffen können Sie jedoch mit einer Kennwortverwaltungs-Software, die sich für Sie Ihre diversen Zugangsdaten merkt. Das Master-Kennwort, mit dem Sie diese Software zusperren, sollte natürlich besonders schwer zu knacken sein (siehe Kasten „Sichere Kennwörter“).

Keepass2Android

Die App „Keepass2Android“ unterstützt das Dateiformat des PC-Programms „KeePass“, so dass Sie die Datenbank, in der Ihre Zugangsdaten gespeichert sind, sowohl auf dem PC als auch auf dem Smartphone verwenden können.

Erleichtert wird dieser Datenaustausch dadurch, dass die App nicht nur Datenbankdateien lesen kann, die sich im Speicher des Smartphones befinden, sondern auch solche, die in Online-Diensten wie Drive und Dropbox gespeichert sind.

Keepass2Android bietet einige Vorlagen für Datenbankeinträge, erlaubt es aber auch, selbstdefinierte Einträge mit beliebigen Feldern ­anzulegen.

Browser-Unterstützung

Auch in die Eingabefelder der meisten Web- Browser kann Keepass2Android die Zugangsdaten von Online-Diensten eingeben. Zu diesem Zweck verwenden Sie die „Teilen“-Funktion des Web-Browsers und wählen im „Teilen über“-Dialogfenster den Eintrag „Passwort suchen“ aus. Die App sucht dann die passenden Zugangsdaten aus ihrer Datenbank heraus.

Anschließend können Sie über die entsprechenden Tasten der Keepass2Android-Bildschirmtastatur den Benutzernamen und das Kennwort einfügen. (Vorausgesetzt, Sie haben zuvor in dem automatisch erscheinenden Hinweisfenster eingewilligt, diese Tastatur als Eingabemethode zu verwenden).

Avast Passwords

Die App „Avast Passwords“ speichert Ihre Kennwörter nicht nur auf Ihrem Smartphone, sondern kann sie auch mit Ihrem PC abgleichen. Die dazu notwendigen Funktionen für den PC sind integriert in die Software „Avast Free Antivirus“. Diese Software ist auch imstande, die Zugangsdaten zu importieren, die bereits in den installierten Web-Browsern gespeichert sind.

Verbinden lassen sich die App und die PC-Software über ein Avast-Benutzerkonto. Beim Eingeben von Einträgen, in denen Ihre Zugangsdaten gespeichert sind, können Sie auf mehr als 1.200 Vorlagen für verbreitete Online-Dienste wie Facebook, Instagram, Google, Twitter, Amazon, eBay und LinkedIn zurückgreifen oder aber eigene ­Einträge einschließlich ­Notizen anlegen.

Komfort für Browser

Die App erlaubt es sinnvollerweise nicht nur, die gespeicherten Zugangsdaten von Hand nachzuschlagen, sondern ermöglicht es auch, diese Daten automatisch in Formulare auf Web-Seiten eintragen zu lassen. Und zwar einfach indem Sie das orange-weiße Schlüsselsymbol antippen, das die App über der Oberfläche des Web-Browsers ­einblendet.

