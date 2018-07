Taskade – Zum Erfassen von Ideen und Zielen Florian Meingast

Nachdem Sie „Taskade“ im Zuge der Installation eine Fülle an Zugriffsberechtigungen erteilt haben, können Sie mit der übersichtlich gestalteten App Notizen erfassen, Aufgaben im Team bearbeiten oder To-Do-Listen erstellen. Einen Termin notieren, ein Projekt planen, eine Aufgabe vergeben.

Die Applikation synchronisiert sich dabei in Echtzeit mit sämtlichen Anwendern in Ihrem Team und funktioniert sowohl am Smartphone, als auch am Tablet. Außerdem ist eine Chatfunktion enthalten, die sich im Test als sehr praktisch erwies.

Hier geht es zur App