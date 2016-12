App-Review: SnipBack – DiktiergerÃ¤t

App-Review: SnipBack – Diktiergerät Johannes Gehrling

App-Review: SnipBack – Diktiergerät Androidmag.de 5

Diktiergeräte-Apps sind wirklich nichts Besonderes. Diese hier wagt aber einen neuartigen Ansatz, der deutlichen Mehrwert bietet. (kostenlos, keine In-App-Käufe)

Was ist das größte Problem bei klassischen Diktiergeräte-Apps? Unendlich große Dateien, die man nach dem richtigen Zeitpunkt durchforsten muss, will man an bestimmte Gesprächsabschnitte gelangen – das kostet viel Zeit und wertvollen Speicherplatz am Smartphone. SnipBack geht das ganze etwas anders an.

Die App, die zuhört

Einmal gestartet, hört die App die ganze Zeit zu. Hat man zum Beispiel bei einem Interview gerade über etwas Interessantes geredet, kann man etwa die letzten 30 Sekunden, fünf Minuten oder 30 Minuten wiederherstellen und als Audio-File abspeichern – die Zeiträume lassen sich individuell bis maximal 30 Minuten anpassen. Reicht das nicht aus, kann auch die komplette Aufnahme seit Start gespeichert werden.

Zudem gibt es einen Nachtmodus. Hier hört die App bei ausgeschaltetem Display ebenfalls dauerhaft zu, mit einfachem, doppeltem oder dreifachem Tippen auf das Display lässt sich je einer der drei voreingestellten Zeiträume wiederherstellen.

Abseits davon bietet SnipBack die Möglichkeit, Hintergrundgeräusche zu unterdrücken, die Aufnahmequalität kann verändert werden und Aufnahmen lassen sich auf den gängigen Wegen teilen. Bereits aufgezeichnete Aufnahmen kannst du benennen und leicht sortieren.

Fazit

SnipBack ist kostenlos, werbefrei und verzichtet auf In-App-Käufe. Das heißt, ohne auch nur einen müden Cent auszugeben, bekommst du hier eine wirklich einzigartige und sehr praktische Diktiergeräte-App, die beispielsweise Journalisten eine große Hilfe sein kann – noch dazu funktioniert SnipBack zuverlässig und macht auch optisch zweifelsohne etwas her. Hast du Bedarf an einem guten Diktiergerät: Nimm diese App!