App-Review: Red Bull Air Race 2

Red Bull Air Race ÔÇô The Game war ein gro├čer Erfolg ÔÇô logisch, dass Red Bull mit Air Race 2 daran ankn├╝pfen m├Âchte. (kostenlos, mit m├Ą├čigen In-App-K├Ąufen)

Die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft ist eine Serie von Luftrennen, bei der mit einmotorigen Propellermaschinen ein mit aufblasbaren Pylonen gesteckter Kurs m├Âglichst schnell abgeflogen werden soll. ├ťbrigens: Der ├Âsterreichische Kunstflugpilot Hannes Arch war einer der besten seiner Zunft. Leider ist er im September 2016 viel zu fr├╝h verstorben. Allerdings nicht durch einen Unfall mit einem Flugzeug, sondern mit einem Hubschrauber.

Dass bei dieser Sportart hohe Konzentration und fliegerische Pr├Ązision genauso gefragt ist wie hohe k├Ârperliche Belastbarkeit, liegt auf der Hand. Schlie├člich werden in den engen Kurven Fliehkr├Ąfte bis zum Zw├Âlffachen der Erdbeschleunigung freigesetzt. Damit musst du dich in diesem Spiel nicht herumplagen, aber konzentrieren musst du dich schon auch.

Slalom im Himmel

Du musst einen durch sogenannte Pylonen gesteckten Kurs abfliegen. Damit ist gemeint, in der festgelegten Reihenfolge zwischen die Pylonen durchzufliegen. Streifst du dabei eines dieser Lufttore, gibt es eine Zeitstrafe. Und damit das Ganze nicht zum gem├╝tlichen Charterflug ausartet, gibt es auch noch Doppeltore, die du mit parallel zum Boden gef├╝hrten Fl├╝geln durchfliegen musst.

Du kannst in drei Turniertypen antreten. Zuvor bekommst du vom Tschechen Martin Sonka aber eine Einweisung in den Sport. Dann folgt eine kurze Tipp-Orgie: Flugzeug besorgen, Pilotenbox ├Âffnen, vier Karten umdrehen, auf Fortfahren tippen, auf Weiter tippen, auf Hangar tippen, und schlie├člich ein Flugzeug bauen bzw. kaufen. Alles in allem recht un├╝bersichtlich.

Schlie├člich geht┬┤s aber doch los: In Regional-Turniere f├╝r ausgew├Ąhlte Regionen oder in virtuellen Welt-Turniere oder aber in Klassen-Turniere, in denen du eine bestimmte Klasse oder ein bestimmtes Flugzeugmodell ben├Âtigst.

Gesteuert wird mittels virtuellen Buttons, das funktioniert eigentlich ganz gut, genaugenommen schon zu gut. Die Flugbahn folgt nicht immer deinen Steuerbefehlen, sondern optmiert sich quasi von selbst. Auf Handys mit gen├╝gend Speicher l├Ąuft bzw. fliegt auch alles recht fl├╝ssig.

Tuning ist angesagt

Diesmal kannst du auch im Team siegreich sein und nat├╝rlich dein Flugzeug tunen und personalisieren. Die n├Âtige Energie bzw. Reparaturen kannst du abwarten, ungeduldige Flieger k├Ânnen diese Wartezeiten aber nat├╝rlich mit realem Geld verk├╝rzen.

Fazit

Die Grafik ist vom Feinsten, die Steuerung fast zu einfach. F├╝r Profi ist das zu wenig, aber jeder M├Âchtegern-Pilot ist hier gut bedient.