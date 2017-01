Super Mario Run für Android: Erscheinungstermin wurde bekanntgegeben

Über Super Mario Run, dem schnauzbärtigen Klempner, müssen wir nicht viel berichten. Außer das Veröffentlichungsdatum für die Android-Community.

Bekanntlich hatte sich ja Apple die Erstveröffentlichungsrechte gesichert. Und so hält Nintendo nun seit dem iOS-Launch am 15. Dezember die Gerüchteküche am Brodeln.

Fast konkreter Termin genannt

Doch nun tut sich ein Termin für die Veröffentlichung auf Android auf, der nicht nur ein weiteres Gerücht ist, sondern direkt von Nintendo stammt. Auf Twitter schrieb Nintendo gestern:

Android版「Super Mario Run」は、2017年3月に配信を開始します。現在Google Playでは、配信開始を通知でお知らせする事前登録の受付を行っています。ぜひご登録ください。

Viel verstehen wir hier nicht, aber es gibt zwei Zahlen, die uns aufhorchen lassen: 2017 und 3. Und tatsächlich, wenn wir den Text durch den google´schen Übersetzer durchjagen kommt Folgendes heraus:

Es erfolgt die Lieferung März 2017 beginnen. In der aktuellen Google Play, akzeptieren wir die Vorregistrierung den Lieferbeginn in der Mitteilung zu informieren. Bitte registrieren Sie sich.

Ein wenig verständlicher ist dies bereits: Die Lieferung beginnt im März. Immerhin: Nun müssen wir nicht weiter spekulieren, außer natürlich dann im März: „An welchem Tag wird das Spiel veröffentlicht?“ Aber bis dahin haben wir ja noch einen guten Monat Zeit.

Wir spekulieren mal

Wenn wir vermuten, dass sich Apple die Exklusivrechte für genau drei Monate gesichert hat, dann könnte der 15. März der Tag der Veröffentlichung sein. Gut möglich aber auch, dass das Spiel bereits Anfang März erscheint. Ach wie schön, wenn man weiterhin ein wenig spekulieren darf.

Wer nichts verpassen möchte, sollte sich vor-registrieren. Und zwar auf der entsprechenden Seite im Google Play Store. Dann bekommt man eine Benachrichtigung direkt auf sein Smartphone, sobald der Download verfügbar ist.

Quelle: Twitter/Nintendo