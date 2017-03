Verkaufsstart des Galaxy S8 ist am 21. April, Vorbestellungen gibt es ab dem 10. April

Fix ist: Samsung wird das S8 zusammen mit den S8 Plus am 29. März in New York präsentieren, fix ist auch der offizielle Verkaufsstart am 21. April.

Das neue Samsung-Flaggschiff wird am 21. April in sehr vielen Ländern gleichzeitig an den Marktstart gehen. Und angeblich sollen die Vorbestellungen des Galaxy S8 und des S8 + schon ab dem 10. April möglich sein.

Inzwischen wissen wir ja so einige Facts über das S8. Heute konnten wir es sogar in einem Video bestaunen. Ein geleaktes Datenblatt zeigt weitere interessante Infos: ein 5,8 bzw. 6,2-Zoll-Infinity-Display, als Prozessor werden ein Qualcomm Octa-Core-Snapdragon-835 bzw. ein hauseigener Samsung Exynos 8895 SoC zum Einsatz kommen, dem zur Seite stehen 4 GB RAM und 64 GB Basisspeicher, der via microSD erweiterbar sein wird, zum Knipsen gibt es eine 8MP-Kamera vorne und eine 12MP-Dual-Kamera hinten, mit Energie versorgt wird das Gerät über einen 3.250 mAh-Akku (S8) bzw. einen mit 3.750 mAh (S8 Plus).

Quelle: Android Community