Das sind die beliebtesten Apps fÃ¼r die 15 wichtigsten TÃ¤tigkeiten

Es gibt zwar 2,2 Millionen Apps im Play Store von Google, aber für bestimmte Tätigkeiten greifen wir alle auf ganz bestimmte Apps zu. Welche Aktivitäten und welche Apps das sind? Hier erfährst du es.

Eine Befragung von ca. 4.000 Anwendern aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien durch die ADA (Application Developers Alliance) brachte interessante Details ans Licht. Zunächst: 70 Prozent der Befragten sind für vorinstallierte Apps. Das haben wir nicht erwartet, in der Regel wird über Bloatware immer geschimpft. Aber der Vorteil, gleich loslegen zu können, überwiegt offenbar.

Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland

Die Studie zeitigt noch zahlreiche weitere interessante Ergebnisse, etwa dass zum Musikstreamen in Deutschland und Spanien am häufigsten Spotify verwendet wird, in Frankreich ist es Deezer, in Italien YouTube. Interessant ist auch, dass in Frankreich nicht WhatsApp zum Chatten verwendet wird, sondern der Facebook Messenger (auf 55% aller Android-Geräte installiert) vor WhatsApp liegt (29%). Hierzulande ist WhatsApp immerhin auf 81% der Phones installiert und der Facebook Messenger nur auf 44% – SnapChat übrigens auf 12 %.

Auf die Frage: „Do you regularly use an Android phone or tablet?“ gaben 66% ein Phone an, 6% ein Tablet und 28% beides.

15 Tätigkeiten und die Apps dazu

Und nun zu den beliebtesten Tätigkeiten und den Apps, die wir dafür verwenden.

Welche App verwendest du zum Versenden von Textnachrichten?

Whatsapp 75%

Facebook Messenger 50%

Messenger (Android) 25% Welche App verwendest du zum Versenden von Multimedia-Nachrichten?

WhatsApp 72%

Facebook Messenger 48%

Snapchat 16% Welche App verwendest du für Video-Anrufe?

Skype 47%

Whatsapp 46%

Viber 9% Welche Social Media App verwendest du?

Facebook 79%

Twitter 31%

Instagram 28% Welche App nimmst du zum Shoppen?

Amazon 67%

eBay 50%

Google Suche 42% Mit welcher App suchst und buchst du Hotels?

Trivago 39%

Trip Advisor 37%

Booking.com 36% Mit welcher App suchst und buchst du Flüge?

Google Suche 30%

Expedia 19%

Travelocity 2% Welche Apps verwendest du um geeignete Restaurants zu finden und Tischreservierungen vorzunehmen?

TripAdvisor 35%

Google Suche 34%

Michelin 10% Mit welcher App schreibst und empfängst du E-Mails?

Gmail 70%

Microsoft Outlook 33%

Yahoo Mail 15% Mit welcher App machst du dir Notizen?

NotePad 23%

OneNote 19%

ColorNote 14% Mit welcher App speicherst du deine Daten in der Cloud?

Google Drive 33%

Dropbox 32%

Microsoft OneDrive 15% Welche App verwendest du um Musik zu hören?

Spotify 30%

YouTube Music 26%

Google Play Music 20% Mit welcher App streamst du Videos?

YouTube 75%

Netflix 12%

Vimeo 7% Mit welcher App liest du E-Books oder Magazine?

Amazon Kindle 18%

Play Books 12%

Flipboard 8% Welche Productivity-App setzt du ein?

Adobe Acrobat Reader 49%

Google Drive (Docs, Sheets, Slides) 31%

DropBox 27%

Quelle: ADA-Studie