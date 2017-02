Aipoly Vision: Neue App verrÃ¤t blinden Menschen Einzelheiten Ã¼ber ihre Umgebung

Aipoly Vision: Neue App verrät blinden Menschen Einzelheiten über ihre Umgebung Hartmut Schumacher

Dank der App „Aipoly Vision“ wird das Smartphone zu einem extrem hilfreichen Begleiter für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen.

Die App „Aipoly Vision“ ist in der Lage, Farben und Gegenstände zu erkennen, und kann dadurch blinden Menschen oder Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen helfen, ihre Umgebung besser wahrzunehmen.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Sie richten die Kamera des Smartphones auf einen Gegenstand, tippen eine Schaltfläche am unteren Bildschirmrand an, und schon sagt Ihnen das Smartphone, was seine Kamera erkennt.

Die Neuronale-Netzwerk-Software, die sich um die Bilderkennung kümmert, läuft komplett direkt auf dem Smartphone. Sie lädt also keine privaten Daten ins Internet hoch.

Für das iPhone und das iPad ist die kostenlose App Aipoly Vision bereits erhältlich. Eine Version für Android-Geräte ist ebenfalls in Arbeit.



Quellen: Aipoly Vision im App Store, Aipoly Inc.