Bis zu 475 Euro Ersparnis beim Selber-Kaufen von Handys

Ist es günstiger ein Smartphone über einen Mobilfunker zu beziehen oder ist es doch ratsamer, das Handy selber zu kaufen? Hier die Antwort.

Dieser Frage sind unsere Kollegen von tarife.at nachgegangen. Sie haben 14 aktuelle Smartphones mit und ohne Tarif analysiert und kommen zu einem durchaus interessanten Ergebnis: In 72 % der Fälle ist es günstiger, Gerät und Tarif getrennt zu erwerben. Dabei beträgt die Ersparnis im Mittel 81 Euro, in einigen Fällen wie beim iPhone 7 Plus sogar bis zu 475 Euro. Die Weihnachtsangebote der diversen Mobilfunkanbieter bringen allerdings Dynamik in die Preise, was den Eigenerwerb im Handel (getrennt von den Tarifen) weniger attraktiv macht.

14 Top-Handys im Vergleich

Zum Vergleich wurden folgende Geräte herangezogen: Von Samsung das Galaxy A3, das Galaxy A5, das Galaxy S6, das Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge. Von Apple das iPhone 6s, das iPhone 6s Plus, sowie die Modelle iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPhone SE. Außerdem von Huawei das P9 und das P9 lite und schließlich von Sony das Xperia X und das Xperia XA.

Interessant ist, dass es Marken gibt, die über die Mobilfunkanbieter sogar günstiger zu haben sind, etwa die Sony-Geräte. Apple hingegen sollte man tunlichst selber kaufen – hier wartet die meiste Ersparnis.

Hier noch eine Grafik mit den Ergebnissen

Und hier die genauen Ergebnisse:

Smartphone Durchschnittliche

Ersparnis bei

Eigenbezug Maximale

Ersparnis Apple iPhone 6s 222,20 € 429 € Sony Xperia X Compact 159,90 € 322 € Samsung Galaxy S7 Edge 144,10 € 440,30 € Samsung Galaxy A5 (2016) 112,10 € 289,90 € Apple iPhone 7 102,10 € 445,20 € Apple iPhone 7+ 83,30 € 475 € Apple iPhone SE 79,90 € 426 € Samsung Galaxy S7 38 € 293 € Huawei P9 22,40 € 151 € Samsung Galaxy A3 (2016) 13,10 € 199 € Huawei P9 Lite -2,80 € 115 € Sony Xperia XA -20,10 € 101 € Samsung Galaxy S6 -26,80 € 184,16 € Sony Xperia X -43,90 € 114 €

Quelle: Telekom Presse