Ein Smartphone mit einem Hauch von Luxus: Porsche Design HUAWEI Mate10

Wer nicht einfach irgendein Smartphone haben möchte, sondern eines, das der Hauch von Luxus umweht, der greift zum Porsche Design Mate10.

Dies ist eine exklusive Variante aus der HUAWEI Mate-Serie, die von Huawei in Zusammenarbeit mit Porsche hergestellt wird. Die Pressemitteilung von Huawei lautet entsprechend begeistert: „Das Porsche Design HUAWEI Mate10 vereint Leistung, Eleganz und Funktionalität und lässt der Individualität des Nutzers alle Möglichkeiten offenlässt.“

Schön, kräftig und schlau

Fakt ist, dass auch in diesem gerät der intelligente Prozessor Kirin 970 seinen Dienst versieht, also jener SoC, das über eine dedizierte Neural Processing Unit (NPU) verfügt. Dabei werden die KI-Berechnungen lokal auf dem Smartphone durchgeführt. Was das Porsche-Huawei-Phone noch auszeichnet? 6 GB RAM und 256 GB ROM.

Und natürlich der 4.000 mAh Akku, der Saft für bis zu zwei Tage liefert. Der SuperCharger ist auch mit an Bord. Er lädt das Phone innerhalb von nur 30 Minuten auf bis zu 58 Prozent.

Und was kostet so ein Porsche?

Die UVP liegt bei 1.395 Euro. Für Schnäppchenjäger interessant: Während des Cyberweekends vom 24. – 26. November ist das Gerät bei der Telekom zum einmaligen Preis von 911 Euro erhältlich.

Weitere Infos: Porsche Design