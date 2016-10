Google Pixel Kamera setzt neue MaÃŸstÃ¤be und kommt sogar angeblich mit einer 4k-Videokamera daher

Google Pixel Kamera setzt neue Maßstäbe und kommt sogar angeblich mit einer 4k-Videokamera daher Michael Derbort

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Bei dem großen Ereignis handelt es sich in diesem Fall um den Launch der hauseigenen Smartphones namens „Pixel“ von Google – vermutlich am 20. Oktober, die Schatten liefern bezeichnenderweise die in den Handys verbauten Kameras. Nach ersten Tests toppen sie bereits jetzt alles Dagewesene – inklusive der Knipsen namhafter Hersteller, wie Samsung oder Sony.

4k-Video?

Eigentlich reichen die bisher gereichten Leckerlis zum Anfüttern, aber Google geht noch einen Schritt weiter. Bei YouTube ist ein Video zu bestaunen, das angeblich mit dem Pixel XL gedreht wurde – mit 4k Bildauflösung! Trotz kleiner Abzüge in der B-Note (die Bildstabilisierung überzeugt nicht auf der ganzen Linie) ist das Ergebnis mehr als beachtlich – jedenfalls wirkt das Ergebnis vielversprechender, als bei anderen Handy-Videos. Auch wenn wir davon absehen, dass der Normal-Nutzer bei solchen Aufnahmen kaum Travelings und Kranfahrten simuliert.

So beeindruckend die ersten bereitgestellten Ergebnisse auch sind, so spannend wird auch die übrige Hardware-Ausstattung. Pixel kommt mit einem Full-HD-AMOLED-Display und einem 2,770-mAh-Akku daher. Der große Bruder Pixel XL bietet 5.5-Zoll QHD-AMOLED-Display und eine 3,450-mAh-Batterie.

Unter der Haube arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 821-Prozessor, 4 Gigabyte RAM stehen zur Verfügung, die Speichergröße beträgt je nach Konfigruation 32 oder 128 GB.

