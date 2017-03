Insta360 Nano: Aufsteckkamera fÃ¼r das iPhone ab sofort erhÃ¤ltlich

360 Grad-Videos mit dem Smartphone? Das ist ab sofort kein Problem mehr: Mit der Insta360 des gleichnamigen Herstellers können Hobbyfotografen ihr iPhone aufrüsten.

Die Kamera misst gerade einmal 11 x 3,3 x 2,1 Zentimeter und passt damit in jede Hosentasche. Wenn benötigt, wird das kleine Teil einfach über den Lightning-Stecker an das iPhone montiert. Mit der zugehörigen App lässt sich die Insta360 Nano dann aktivieren. Zum Ansehen der Fotos lässt sich die Verpackung in eine rudimentäre VR-Brille verwandeln.

Ein paar Daten zur Technik: Videos werden in 3K mit 30 fps aufgenommen, Fotos haben eine Auflösung von 3.040 x 1.520 Pixel. Der eigene Akku der kleinen Knipse bietet eine Nennkapazität von 800 mAh, über einen microSD-Slot lassen sich Speicherkarten mit maximal 64 GB Speicherplatz einschieben. Wer zuschlagen will: Der UVP liegt bei 239 Euro, die Insta360 Nano ist ab sofort im Handel erhältlich.

