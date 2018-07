LG patentiert einen Stift mit aufrollbarem Display

Dass der Quader als Handyform nicht ewig halten wird, ist klar. Der Phantasie für neue Formen scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. LG stellt sich zum Beispiel einen Stift vor, aus dem ein Display ausgerollt werden kann.

Dies enthüllt ein vom USPTO veröffentlichter Patentantrag von LG. Wir sehen hier einen Smart Pen, der sich dank Mikrofon und Ohrhörer als Bluetooth-Headset verwenden lässt.

Stift wird zum Smartphone

Darüber hinaus verbirgt sich in dem Gehäuse des Stifts ein rollbares Display, das das Gerät zum Smartphone oder Tablet umfunktionieren könnte. Neben dem aufrollbaren Display gibt es noch ein kleineres direkt außen am Stift. Und so nebenbei gibt es noch jede Menge Sensoren und natürlich eine Kamera.

Eine interessantere Eigenschaft des Stiftes ist die Fähigkeit, sich zu merken, was Benutzer auf welcher Oberfläche auch immer schreibt. Die Sensoren helfen ihm, die Handschrift des Users aufzuzeichnen. Hinterher kann der Text mit einem herkömmlichen Smartphone synchronisiert werden.

Ob dieses Patent jemals umgesetzt wird, ist natürlich vollkommen unsicher. Aber es zeigt auf, in welche Richtung es gehen könnte. Immerhin macht man sich schon sinnvolle Gedanken, bevor man einen Patentantrag einbringt.

Quelle: AndroidHeadlines