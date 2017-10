Undercover-Shopping: So gut sind Ã–sterreichs Handyshops

Auf geheimer Erkundungstour! MediaMarkt, Saturn, Hartlauer, Provider-Shops: Wir haben uns angesehen, wo Kunden beim Kauf eines Smartphones die beste Beratung genießen und wo die Auswahl am größten ist.

Wo gehen Sie hin, wenn Sie ein neues Smartphone brauchen? In den Shop eines Providers, zu MediaMarkt oder Saturn, zu Hartlauer oder zu einem kleineren Händler Ihres Vertrauens? Die Auswahl in der Alpenrepublik ist groß, nicht umsonst gilt Österreich als Mekka für Smartphone-Fans. Warum? Die Anschaffungspreise sind moderat, die Tarife vielfältig und günstig, die Einkaufsmöglichkeiten auch in ländlicheren Gebieten beinahe flächendeckend vorhanden. Beste Voraussetzungen also, um sich ein neues Smartphone zuzulegen. Nur: Wo liegen die Unterschiede bei den einzelnen Shops? Wo werde ich am besten beraten? Manche fragen sich auch: „Wo finde ich die größte Auswahl?“

Quer durch Österreich

Genau das haben wir versucht herauszufinden. Es ging mit dem Auto quer durch die Alpenrepublik, von Wien über St. Pölten, nach Linz, Salzburg und Graz. Unsere Teams aus der Smartphone- und Android Magazin Redaktion wurden jeweils von einem Lockvogel und einem Redakteur gebildet, um möglichst objektive Ergebnisse zu gewährleisten. Unser Bewertungsbogen legte den Fokus auf die Fachkompetenz und Beratung, aber auch Auswahl und Erreichbarkeit flossen in die Bewertung ein.

Diese Shops und Anbieter haben wir getestet

1. MediaMarkt / Saturn

35 MediaMarkt-Standorte gibt es in Österreich, vier davon haben einen MediaMarkt Mobile Shop angebaut. Saturn ist in Österreich mit 15 Filialen vertreten. Beide Einzelhandelsketten gehören der MediaMarktSaturn Retail Group an. Zu der gehört beispielsweise auch redcoon.

2. Hartlauer

Hartlauer ist mittlerweile eine österreichische Institution, 160 Filialen gibt es über das ganze Land verteilt. Nicht alle davon führen auch Smartphones, umgekehrt gibt es bei Hartlauer auch Handy pur-Shops. Das Unternehmen ist auch heute noch eigentümergeführt.

3. A1 / T-Mobile / Drei

Über 70 A1-Shops, über 50 von T-Mobile und über 80 Drei-Shops gibt es in Österreich. Auch davon haben wir einige besucht und getestet. Der Einfachheit halber haben wir diese Händler zusammengefasst, Besonderheiten oder Auffälligkeiten im Test heben wir aber gesondert hervor. Auf die Bewertung von Preis und Auswahl haben wir in dieser Kategorie allerdings verzichtet, vertragsfreie Smartphones gibt es in den Shops der Provider schließlich nicht.

Reise durch ganz Österreich

Mehr als eine Woche lang fuhr unser Team quer durch Österreich. Der Startschuss erfolgte in der Bundeshauptstadt Wien, danach ging es über Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg in die Steiermark. Auf der Reise besuchten wir rund 30 verschiedene Shops und Filialen der links angeführten Ketten.

Jeder Shop beziehungsweise jede Filiale wurde anhand eines Fragebogens in verschiedenen Kriterien bewertet, unter anderem Kompetenz und Engagement der Verkäufer, sowie Wartezeit, Beratungsqualität, Auswahl und Preisgestaltung.

Auch über Mobilfunktarife ließen sich unsere Teams beraten.

Fazit

Als wir uns dazu entschlossen haben, einen näheren Blick auf die österreichischen Einzel­händler im Smartphone-Sektor zu werfen, hätten wir nicht damit gerechnet, letzten Endes derart positiv überrascht zu werden. Das Niveau ist durchgängig hoch, wenngleich sich natürlich gewisse Unterschiede finden lassen. Darum haben wir auch auf eine Gewichtung der einzelnen Punkte verzichtet, immerhin legt jeder Kunde auf andere Aspekte wert. Heißt: In unserem Test ist die Lage genauso wichtig wie die Qualität der Beratung, auch wenn für den Kaufentscheid im „realen Leben“ die Beratung wohl deutlich wichtiger sein wird. Dennoch: Lob an alle Anbieter, richtig schlechte Noten mussten wir kaum vergeben.