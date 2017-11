Die Rennbahn fÃ¼r Fortgeschrittene – Anki OVERDRIVE

Wir kennen ja alle die gute alte Autorennbahn, auf der wir Modellautos durch Laufschienen in die Kurven rattern lassen. Das war schon immer ein beliebtes Kinderspiel-zeug – häufig auch bei erwachsenen Männern. Doch das war gestern. Mit Anki Overdrive geht es richtig zur Sache. Da wird nicht mehr nur ein Parcours abgefahren, möglichst ohne die Autos in den Kurven aus der Bahn zu katapultieren – vielmehr findet auf der Strecke ein Kampf statt – gegen Freunde oder gegen künstliche Intelligenz. Die AI-fähigen Autos lernen schnell die Strecke und machen uns außerdem das Leben so richtig schwer. Gesteuert wird der ganze Spaß direkt mit dem Smartphone. Im Starterkit sind bereits zwei Supercars enthalten.

Anki OVERDRIVE

kompatibel mit: iOS 9+, Android 4.4+

Konnektivität: Bluetooth 4.0, WLAN

Streckenvariationen Starterkit: 8

www.anki.com