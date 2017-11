Nie mehr verwackelte Videos mit zhiyun Smooth-Q

Die Kamerahalterung „Zhiyun Smooth Q“ enthält einen 3-Achsen-Bildstabilisator, der es Ihnen ermöglicht, verwacklungsfreie Videos herzustellen. Das Gerät unterstützt Smartphones bis zu einer Bildschirmgröße von 6 Zoll (und einem Gewicht von 200 Gramm) – sowie die GoPro-Hero-Modelle 3, 4 und 5.

Die dazugehörige App erlaubt nicht nur das Anfertigen von Panorama- und Langzeitbelichtungsfotos sowie von Zeitraffer- und Zeitlupenvideos, sondern ist auch in der Lage, Objekte zu verfolgen, sodass sie während des Filmens automatisch im Bildrahmen bleiben.

Die Zoom-Funktion der Kamera lässt sich unkompliziert über eine Taste am Griff der Halterung bedienen. Die Verbindung zwischen der Kamerahalterung und dem Smartphone erfolgt per Bluetooth. Die eingebauten Akkus halten 12 Stunden durch und lassen sich in zwei Stunden aufladen. Zudem ist es möglich, mit ihnen den Akku des Smartphones aufzuladen.

Preis: etwa 130 Euro / Smartphone-Kompatibilität: Android 4.3 oder iOS 8.0 / Abmessungen: 11,8 x 10,5 x 28,5 cm / bit.ly/sm_zhiyun

Hier noch ein Test-Video:

smoothQ