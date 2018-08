Surfen Im Garten mit dem Devolo WiFi outdoor Florian Meingast

Der Outdoor WiFi Powerline Adapter von devolo holt das Internet über die Stromleitung in Ihren Garten, auf Ihre Terasse oder auf Ihren Balkon. So können Sie auch im Freien mit bis zu 300 mbit/s durch das World Wide Web surfen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sie das Internet-Signal im Vorhinein mithilfe einer devolo dLAN-Vorrichtung in das Stromnetz Ihrer Wohnung eingespeist haben. Das hitzebeständige Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff schützt den Repeater gegen das Eindringen von Wasser.

Preis: 171 Euro / Geschwindigkeit: bis zu 300 mbit/s /Features: Hitzefest (bis zu 40 Grad) und Wasserdicht / bit.ly/sm_outdoorwlan