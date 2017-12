Syllable D9X – Bluetooth-KopfhÃ¶rer ohne Ladepause

Syllable D9X – Bluetooth-Kopfhörer ohne Ladepause Hartmut Schumacher

Die Bluetooth-Kopfhörer „D9X“ von Syllable kommen mit vier Akkus daher (die magnetisch am Kopfhörer befestigt werden) und mit einem Aufbewahrungsetui, das diese Akkus aufladen kann. Jeder Akku soll mit einer Ladung bis zu 90 Minuten lang durchhalten. Das Aufladen eines Akkus dauert etwa 40 Minuten, so dass keine Zwangspausen entstehen.

Die beiden Ohrstöpsel sind nicht durch ein Kabel miteinander verbunden. Es ist auch vorgesehen, lediglich einen der Stöpsel zu verwenden.

Ein Mikrofon ist ebenfalls eingebaut, so dass Sie mit dem Kopfhörer telefonieren können. Über eine Taste an einem der Ohrstöpsel ist es möglich, Gespräche anzunehmen und zu beenden oder aber gewählte Rufnummern zu wiederholen.

Preis: 67,99 Euro / Größe des Etuis: 4,9 mal 5,7 cm / Größe eines Ohrstöpsels: 2,1 mal 3 mal 5,7 cm / bit.ly/syll_d9x