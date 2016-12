Technik: Das Archos 55 Diamond Selfie im Androidmag Check! Peter Mußler

Mit dem 55 Diamond Selfie hat uns Archos ein wenig überrascht: Das Gerät kostet bei Markteinführung nur knapp 250 Euro, bietet aber eine 16 MP-Kamera und einen Fingerprint-Sensor, noch dazu gewaltige 4 GB Arbeitsspeicher und ebenfalls äußerst üppige 64 GB für Apps, Bilder, Videos etc. Der Chip ist zwar kein Renner, sorgt aber für eine ruckelfreie Smartphone-Benutzung. Hardware-Highlight ist das sehr helle IPS-Display in Full HD, dessen Farbkraft den Eindruck erweckt, als handele es sich um einen Vertreter der AMOLED-Familie. Geschützt wird er von einem leicht gewölbten Glas, dass das Edle des Metallrahmens anerkennend fortsetzt. Die Kamera ist übrigens auch nicht schlecht, punktet aber eher mit hoher Auflösung als mit besten Bildern in lichtarmen Situationen. Sehr praktisch: gute Stand- und Ladezeiten.