Technik: Die Zukunft des Verkehr – der Renault TWIZY Peter MuĂźler

Smart Mobility und Car Connect bedeuten nicht nur, dass Handy und Auto miteinander kommunizieren. Das Auto muss ganz allgemein besser mit unserer modernen Umwelt zusammenspielen und sich deshalb ganz neu erfinden und definieren: mit neuen Antrieben, neuen Formaten und neuen Konzepten.

Renault kann man getrost als europäischen ­Pionier der leistbaren Elektromobilität bezeichnen. Vor allem mit dem Twizy, der entweder zwei Personen oder in der Cargo-Variante einem Fahrer plus Gepäck Platz bietet, wird einer automobilen Realität Rechnung getragen: Die meiste Zeit sind wir schlieĂźlich alleine unterwegs. Warum also mit 2-Tonnen-Schiffen durch die Gegend fahren? Das als Quad zugelassene Fahrzeug wiegt nicht einmal 400 kg, kommt mit einer Akkuladung zwischen 50 und 100 ­Kilometer weit und beschleunigt mit seinen 18 PS auf immerhin 80 km/h. Braucht man in der Stadt oder im kleinen Pendelalltag mehr? Eigentlich nicht. Der Preis von nicht ganz 8.000 Euro plus eine Batteriemiete schont auch den Geldbeutel und die ausbleibenden lokalen Emissionen schonen klarerweise die Umwelt. Geschont werden auch die Nerven bei der Parkplatzsuche – die gelingt ganz sicher einfacher.

renault twizy