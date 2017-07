Xiaomi WIFI Cam – der einÃ¤ugige Netz-WÃ¼rfel

Xiaomi WIFI Cam – der einäugige Netz-Würfel Peter Mußler

WiFi-Kameras sind beileibe keine Seltenheit mehr. Selten sehen sie aber so knuffig aus wie dieser kleine Würfel. Er erinnert mehr an einen Roboter mit Charakter aus einem Pixar-Animationsfilm als an einen Gebrauchsgegenstand. Die Bodenplatte ist über einen neigbaren Arm mit dem Korpus verbunden; dank eines Drehgelenks ist das Zyklopenauge so in alle Richtungen drehbar. Die Daten werden – das sagt der Name bereits – über das WiFi-Netz (WLAN n) übertragen. Die Energie fließt jedoch über Kabel, ein Netzteil ist im (sehr niedrigen) Preis inbegriffen. Zur besonderen Ausstattung zählt eine Infrarotkamera. Mit der lässt sich beispielsweise auch das Kinderzimmer überwachen, ohne dass die Schlafenden mit viel Licht gestört werden.

Preis: EUR 35,- / Bildwinkel: 110° / Auflösung: 1.920 x 1.080 / Ausstattung: Infrarot, Rauchmelder, Mikrofon / Gewicht / Maße: 5 x 5 x 5,6 cm / 100 g / tradingshenzhen.com