Tipp: Hol dir den Sternenhimmel in dein Wohnzimmer! Samuel Gr├Âsch

In einer klaren Nacht lohnt sich ein Blick in den Himmel – doch wie hei├čen die einzelnen Sterne und Sternenbilder? Star Walk 2 erkl├Ąrt Ihnen den Sternenhimmel.

So geht das:

Starten Sie Star Walk nach der ┬şInstallation und schlie├čen Sie die Einf├╝hrung ab. Danach landen Sie direkt im Hauptbildschirm der App und sehen bereits den Sternenhimmel so wie er tats├Ąchlich ├╝ber Ihren Kopf zu sehen ist. In diesem k├Ânnen Sie sich einfach umherbewegen, indem Sie mit Ihren Fingern wischen, oder – nach vorheriger Ausrichtung ├╝ber das Kompass-Symbol – die Lagesensoren Ihres Smartphones verwenden. Diese Option bietet eine interaktive Betrachtungsm├Âglichkeit, da sich der Displayinhalt mit den Positionen der echten Sterne ├╝berdeckt.

Nachtmodus

Zum n├Ąchtlichen Betrieb ist es sinnvoll den Nachtmodus (1) zu aktivieren, bei dem mehr dunkle Farben verwendet werden, was zu einer besseren Ablesbarkeit f├╝hrt. Den Nachtmodus finden Sie in den Einstellungen, die Sie ├╝ber das Symbol am Hauptbildschirm erreichen (3).

Augmented Reality

Besonders interessant ist zudem das Augmented Reality-Feature (2). Dabei blendet die Anwendung den Sternenhimmel in das Kamerabild ein, sodass Sie die Sterne am Himmel noch besser zuordnen und erkennen k├Ânnen. Um diesen Modus einzuschalten, aktivieren Sie den Steuerungsmodus ├╝ber die Lagesensoren und tippen auf das Kamera-Symbol.