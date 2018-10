Handy-Gewinnspiele abrÃ¤umen – mit diesen Apps geht es am besten!

Die Casino-Branche entwickelt sich stets weiter, viele Anbieter stoßen täglich mit neuen Online-Casinos dazu, und es ist nichts Neues, dass eine Seite für mobiles Spielen höchste Priorität hat. Es gibt viele gute Online-Casinos (Weiterlesen) mit einer breiten Auswahl an Spielen, ganz egal, ob man dort registriert ist oder nicht, aber es ist wichtig, dass es eine einfache, positive Erfahrung auch mobil möglich ist. Wir zeigen, welche fünf Slots-Apps gerade angesagt sind und aus der breiten Masse herausstechen. Mit der mobilen App schaffst Du es, überall auf den Spielspaß im Online-Casino zurückzugreifen und Gewinne abzusahnen. Wähle Spiele aus, die Dir gefallen und versüße Dir auf diese Weise den Alltag. Mit diesen fünf Apps machst Du garantiert nichts falsch.

Casumo: das kreative Casino mit eigener App

Bei dem Spiel Casumo begibst Du Dich auf zu einem spannenden Abenteuer, begleitet von Deinem persönlichen Sumoringer-Kumpel, der Dich mit Belohnungen unterstützt. Die innovative Plattform bietet eine passende App, die sowohl für iOS als auch Android zur Verfügung steht. Die Anzahl der Spiele in der App ist gigantisch und unter den vielen verschiedenen Slots, wird sich garantiert auch eine Menge von Spielen finden, die Dir Spaß machen werden. Zuzüglich gibt es einen interessanten Willkommensbonus von bis zu 1200 Euro.

BGO Casino – Freispiele ohne Umsatzbedingung

Auch BGO-Casino bietet eine klasse App für Android, die mit einer ganz besonderen Belohnung daherkommt: hier bekommst Du 50 Fair-Spins – hierbei handelt es sich um Freispiele, die an keinerlei Umsatzbedingung gebunden sind und somit für einen Gewinnn sorgen können, ganz ohne Risiko. Eine solche Art der Belohnung kam auch unseren Experten zuvor noch nicht unter die Augen, was eindeutig unser Interesse geweckt hat. Aber darüberhinaus bietet diese App auch eine solide Plattform für mobiles Zocken.

Energy Casino – Freispiele ohne Einzahlung

Eine weitere schöne App für Android bietet das „Energy Casino“. Hier gibt es 15 Freispiele geschenkt, und zwar ohne Einzahlung. Die perfekte Möglichkeit also, um die App einmal genauer kennenzulernen und auszutesten, ob sie Dir gefällt. Auch bei Nicht-Gefallen entsteht Dir also kein finanzieller Schaden, wenn Du lediglich die Freispiele nutzt. Allerdings ist es sowieso unwahrscheinlich, dass Dir diese Software nicht gefällt – schließlich bietet sie eine riesige Auswahl an beliebten Spielen aus dem Hause „Net Entertainment“.

PokerStars Casino: eine der besten Apps überhaupt

Die App von PokerStars Casino gehört ebenfalls zu den ganz großen Nummern auf dem Markt. Sie gilt als eine der sichersten Apps in diesem Bereich und bietet eine hervorragende Grundlage, um den Einstieg ins mobile Zocken zu finden. Die App gibt es natürlich kostenfrei für Dein Androidgerät. Es gibt hier zwar keinen „kostenlosen“ Bonus oder Freispiele, aber dennoch wartet ein interessantes Willkommensangebot auf neue Spieler, die mit einem Bonus von bis zu 400 Euro belohnt werden.

SlotsMagic – die App für Jackpot-Jäger

Die nächste App, die wir vorstellen möchten, ist vom Anbieter SlotsMagic. Es handelt sich ebenfalls um eine App, die für Android (und iOS) zur Verfügung steht. Sie kann kostenfrei heruntergeladen und installiert werden. Das Besondere an dieser App ist, dass sie eine große Auswahl an Jackpot-Spielen bietet. Wer also auch mobil eine Chance auf einen riesigen Jackpot haben möchte, sollte dieser App eine Chance geben und sie zumindest einmal austesten. Mega Moolah und Mega Fortune sind natürlich mit von der Partie!