Als habe Till Eulenspiegel das Wetten erfunden

Beim Wetten werden Annahmen getroffen und auf das tatsächliche Eintreten oder Nichteintreten der Annahmen werden Gegenleistungen vereinbart. Der Zweck davon mag ursprünglich einmal gewesen sein, dass eine Wette eine Möglichkeit bot, seiner persönlichen Überzeugung mehr Gewicht zu verleihen. Das Ansetzen einer Wette war auch eine Art Kräftemessen und daher eine sehr sportliche Tätigkeit. Till Eulenspiegel verwendet in den Geschichten Wetten auf eigene Art.

Welche Rolle das Wetten heutzutage spielt

Heutzutage sind Wetten stets eine sportliche Angelegenheit. Es gibt inzwischen Online-Angebote, an denen sehr viele Menschen teilnehmen und damit gegeneinander wetten. Dabei geht es um ein faires, sportliches Miteinander, um den Nervenkitzel und auch um die Erkenntnis, dass Sie Ihre Wette auch dann einmal gewinnen können, wenn Sie mit Ihrem Tipp allein oder fast allein sind. Neben reinen Wetten, werden dabei oft auch Kartenspiele, Blackjack, Baccarat oder Roulette angeboten. Mehr zu einem üblichen Angebot finden Sie beispielsweise zu Bet365 Schweiz: Wie gut ist das Angebot wirklich? Bei einer Teilnahme an solchen Onlinespielen kennen Sie Ihre Gegenspieler in aller Regel nicht, sondern Sie treten gegen eine Anzahl anderer anonymer Spieler an. Der sportliche Anreiz wird dadurch für Sie verstärkt, denn Sie sind viel stärker aufgefordert, sich Ihre eigene Strategie zu überlegen und Ihre Entscheidungen ganz für sich selbst zu treffen. Wetten und Onlinespiele sind heute ein Sport, der Sie mit Spannung vor allem geistig herausfordert.

Die Funktion des Wettens bei Till Eulenspiegel

Bei Till Eulenspiegel wirkt es in seinen Geschichten oft so, als habe er selbst das Wetten erfunden, um den Menschen vordergründig einen Streich zu spielen. Hintergründig lässt er sie aber zunächst im Glauben, im Recht zu sein, um ihnen dann aber neue Blickwinkel aufzuzeigen und ihnen humorvoll zu verdeutlichen, an was sie nicht gedacht hatten. Damit werden seine Geschichten indirekt eine Hommage an die Toleranz, an ein offenes Miteinander und an die Kraft, niemals aufzugeben. Das Wetten wird hier eingesetzt, um seine Wettpartner dazu zu bringen, mit einem Wetteinsatz ihre Meinung zu bekräftigen. In der Pointe der Geschichte spielt der Einsatz dafür eine Rolle, dass sich die Mitspieler wegen des Einsatzes stets daran erinnern können, wie sehr sie vor der Auflösung von ihrer Meinung überzeugt waren. Diese Erkenntnis ist in jeder seiner Geschichten der wahre Gewinn von Eulenspiegels Spiel- und Wettpartnern, die damit nie mit leeren Händen gehen müssen und es sportlich nehmen.

Eine Belohnung für den richtigen Tipp

Wer bei einer Wette den richtigen Tipp abgibt, erhält als Belohnung einen vorher angegebenen Gewinn, der von der jeweiligen Quote für seinen Tipp abhängt. Je mehr gegen seinen Tipp gewettet wird, desto höher kann der Gewinn ausfallen. Diese Belohnung hat auch heutzutage bei Sportwetten oder auch bei Onlinespielen die Funktion, dass sie Teil des Nervenkitzels ist. Es braucht am Ende einer Wette ein für den Spieler spürbares Ergebnis, denn das ist das Element, was die Spannung bei den Mitspielern ausmacht. Ähnlich wie bei Till Eulenspiegels Geschichten ist aber auch bei Sportwetten der Effekt, dass Sie der Wetteinsatz nach Bekanntgabe des Ergebnisses daran erinnert, welches Gewicht und welchen Einsatzwert Sie Ihrem Tipp vor dem Spielbeginn gegeben haben. Gespielt wird allerdings nicht mit dem Ziel einer Erkenntnis, sondern das Mitfiebern sorgt auf spielerische Art für eine hohe Spannung. Liegen Sie mit Ihrem Tipp richtig, ist die kleine Belohnung für Sie die Bestätigung, richtig gelegen zu haben.

