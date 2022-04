App Review: LeoVegas unter der Lupe Redaktion

Das Smartphone ist aus dem Alltag mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ob Social Media, Transaktionen oder einfach ein wenig Zeitvertreib in der Pause – das Smartphone ist überall mittendrin. Auch Casino-Apps werden immer beliebter. Immerhin genießt das Online-Glücksspiel seit Jahren einen regelrechten Boom. Ganz gleich, ob eine Partie Blackjack oder ein paar Spins am virtuellen Slot-Automaten – Casino-Apps sind auf vielen Smartphones zu finden. LeoVegas ist eines dieser beliebten Online Casinos. Wir haben uns die LeoVegas App für Android genauer angeschaut und zeigen euch, was sie für euch zu bieten hat.

LeoVegas jetzt auch mit deutscher Lizenz

Vorweg etwas zur Rechtslage – Das Glücksspiel bewegte sich in Deutschland lange Zeit in einer rechtlichen Grauzone. Mit der neuen, bundesweiten Spielverordnung, welche im Sommer 2021 in Kraft getreten ist, können die Online Casinos nun aber auch offiziell deutsche Lizenzen beantragen. Allerdings sind diese an bestimmte Maßnahmen geknüpft. So gilt bei den Slotgames ein Limit von einem Euro pro Spin. Zudem müssen zwischen jedem Spin mindestens fünf Sekunden liegen. Leider gibt es deshalb keine Slots mit Autoplay mehr. Trotzdem hat die Android App von LeoVegas noch so einiges zu bieten.

Ausgezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes

Das Smartphone-Angebot von LeoVegas kann sich sehen lassen! Das zeigt sich auch an den zahlreichen Auszeichnungen, welche das Online Casinos für seine App entgegennehmen konnte. Zweimaliger Online Gaming Operator of the Year und Operator of the Year bei den International Gaming Awards und den EGR Nordic Awards sprechen für sich. Seit 2012 bietet LeoVegas sein Angebot auch für Smartphone, Tablet und Co. an. Über das reine Online-Gambling im Casino hinaus, ist LeoVegas auch im Bereich Sportwetten aktiv.

Klassiker und Neuerscheinungen von den wichtigsten Anbietern

Einer der Vorzüge von LeoVegas ist auf jeden Fall das breite Spektrum an Software-Anbietern. Slotgames und Casinospiele von über 30 Herstellern, darunter Branchenriesen wie Microgaming, NetEnt oder Evolution Gaming, garantieren euch die volle Vielfalt an Automaten-Action. Ob Film-Slots wie Terminator 2: Judgement Day und Jurassic Park oder Adventure-Action mit Abenteurern wie John Hunter oder den Book of Dead Slots – LeoVegas bietet für jeden Geschmack den passenden Slot. Aufgrund des übersichtlichen Aufbaus der App könnt ihr die Auswahl ganz leicht einsehen. Klickt einfach auf den Button „Slots“ und schon eröffnet sich die ganze Welt der Slotgames. Unter den Katergorien „Beliebt“ und „Neueste Spiele“ findet ihr weitere Empfehlungen.

Verantwortungsvolles Spielen bei LeoVegas

Neben dem Spielspaß steht bei LeoVegas natürlich auch Verantwortungsbewusstsein im Vordergrund. Oben haben wir es bereits angesprochen, LeoVegas setzt auch die strengen Auflagen der deutschen Glücksspielbehörde um. Das betrifft einerseits die Limits bei den Einsätzen, aber auch bestimmte Spielangebote. So dürfen unter anderem keine Live-Casinospiele mehr angeboten werden. Das bedeutet, dass beliebte Casinospiele wie Poker, Blackjack oder Baccara nicht mehr live mit anderen Spielern gespielt werden können. Dafür könnt ihr bei LeoVegas natürlich weiterhin auf die volle Bandbreite an Slotgames setzen. Ein weiterer Pluspunkt des Online Casinos ist der umfangreiche Kundenservice, den ihr auf verschiedenen Wegen erreicht.

Das sind die beliebtesten Slotgames bei LeoVegas

Abschließend stellen wir euch kurz die fünf beliebtesten Slotgames bei LeoVegas vor.

Der Abenteuer-Slot Book of Dead gehört weiterhin zu den beliebtesten Slotgames. In dem Slot von Play’n GO geht ihr auf fünf Walzen in zehn Linien mit dem Entdecker Rich Wilde Suche nach den legendären Symbolen, die euch zum Book of Dead führen. Der Schatz verspricht auf jeden Fall einen sagenhaften Gewinn!

In der Gegend des antiken Griechenlands bewegt ihr euch bei Midas Golden Touch von Thunderkick. Fünf Walzen und 15 Gewinnlinien bringen euch diverse Scatter- und Gewinnsymbole. Das Thema ist an die Legende von König Midas angelegt, der alles, was er anfasste zu Gold verwandelte. Beim Spielen könntet ihr auch ein goldenes Händchen gebrauchen.

Bei Starburst von NetEnt geht es in fremden Galaxien auf die Suche nach den passenden Symbolen. Das legendäre Slotgame kommt auf fünf Walzen und zehn Gewinnlinien.

In Dragon’s Fire MEGAWAYS von dem Entwickler Red Tiger ist der Name Programm. Auf sechs Walzen bieten sich euch zahlreiche Gewinnwege. In diesem Slot macht ihr euch auf die Jagd nach dem behüteten Drachen-Schatz. Achtet auf Gewinn-Multiplikatoren und andere Scatter-Symbole.

Auch die Welt der Freibeuter und Piraten bietet ein tolles Ambiente für Slotgames. Das Entwicklerstudio Red Tiger hat mit Pirates‘ Plenty Battle for Gold ein Automatenspiel entwickelt, in dem ein legendärer Piratenschatz auf dem Spiel steht. Bis zu 30 Gewinnlinien auf fünf Walzen versprechen auf jeden Fall einiges.

Wir können die Android App für LeoVegas auf jeden Fall empfehlen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder doch am PC – LeoVegas bietet alles, was ihr für das Spielvergnügen braucht.