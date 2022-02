Das neue Android Auto kommt. Version 7.3 wird ein verÃ¤ndertes Aussehen haben

Das neue Android Auto kommt. Version 7.3 wird ein verändertes Aussehen haben Redaktion

Smartphones sind aus dem aktuellen Tagesgeschehen nicht mehr wegzudenken. Umso bewusster wird es einem, wenn die ganzen Neuerungen von Apps und technischen Versionen besprochen werden. Dabei liegt in den Veränderungen stets eine Verbesserung, die auch in Zukunft möglichst mit dem aktuellen technischen Geschehen mithalten kann. So wurde nun das Android Auto in der Version 7.3 veröffentlicht. In eben jener Version verfügt das Android Auto über ein verändertes Aussehen und doch werden Nutzer sich schnell an die Änderungen gewöhnen. Selbst, wenn diese auf den ersten Blick noch gesucht werden sollten. Denn die Betaversion verrät auf den ersten Blick nicht alles, was sie kann. Dass die App Android Auto heißt, liegt mit an ihrem Nutzen.

Datenabfrage

Für viele Apps und einige Homepage-Einstellungen auf dem Smartphone werden persönliche Daten abgefragt. Dazu gehört nicht nur der aktuelle Standort, sondern auch die Berechtigung auf weitere Konten zugreifen zu lassen. Manchmal sogar auf die eigenen aufgenommen Bilder. Da bleibt die Frage, wofür dies nützlich sein sollte und kann. Umso wichtiger ist der Hinweis, dass dies mit einfachen Mitteln auch vermieden werden kann. Verstecken Sie Ihre IP-Adresse mit VPN-Software in nur 3 einfachen Schritten. Dafür kann mithilfe einer App der sogenannte Cyber Ghost auf dem Smartphone installiert werden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie häufig öffentliches WLAN nutzen. Denn diese Art der Verschlüsselungstechnik ist tatsächlich nahezu unangreifbar. So sind Ihre Daten auf Ihrem Smartphone vor anderen geschützt.

Nutzung von Apps

Wer mag beim Spielen schon störende Werbung erhalten oder wissen, dass die eigenen Daten verkauft werden? Die eigene IP-Adresse zu verschlüsseln schützt nicht nur vor Cyberkriminalität und Spionage, sondern auch vor Datenaufzeichnungen verschiedener Anbieter. Diese werden häufig schon abgefragt, wenn unterwegs das Internet genutzt wird, um die aktuellen Nachrichten abzufragen. Doch die Möglichkeit der Verschlüsselung von eigenen Daten funktioniert auf allen Geräten. Dies ist kein System, welches ausschließlich für das Smartphone genutzt werden kann.

Internetsicherheit

Durch all die Veränderungen in den vergangenen Jahren, wird es immer wichtiger die eigene Internetsicherheit zu bewahren. Dabei können einige Tools und Apps, die nicht teuer sein müssen, helfen. Auf komplett kostenlose Apps zu setzen, sollte jedoch niemand. Denn häufig werden diese durch Werbung oder sogenannte Drittanbieter bezahlt. Dadurch wird nicht selten im Hintergrund übersehen, wer die eigenen Daten alles ausliest. Eine Drittanbietersperre lohnt sich für alle Smartphonenutzer. Diese schützt vor ungewollten Kosten durch In-App-Käufe oder gar Kosten, die nur im Hintergrund entstehen. Das kann schnell teuer werden und besonders für Kinder, Jugendliche und Auszubildende wie Studenten zur Schuldenfalle werden. Eine Drittanbietersperre ist vom Anbieter des Handynetzes kostenlos einzustellen. Allerdings erst, wenn dieser darum gebeten wird. Im Falle der mobilen Datennutzung per Prepaid Guthaben, ist bereits ein guter Schutz gegeben.

Fazit

Um sich vor Spionage, ungewollter Werbung und der Weitergabe von Daten zu schützen, kann die Änderung der IP-Adresse durch VPN sinnvoll sein.